北京京惠保增加43种特药 上线10余天参保超50万人

11月10日，北京京惠保中期媒体发布会在京举办。据最新发布消息显示，自“北京京惠保”2021年10月25日正式上线以来，参保人数已超50万。投保年龄24岁及24岁以下占比为11.67%，65岁及65岁以上占比17.86%，25-64岁占比70.47%。

据了解，与去年一样，今年北京市基本医保参保人员均能以79元的统一价格，最高可享3个100万+30万医疗保障和24项健康服务。

相较于去年，今年北京京惠保也做了不少升级。“今年首先除了增加医保外住院自费费用责任外，我们增加了自费责任、质子重离子责任，并在维持去年17种特药的同时，增加了43种特药，升级到了目前的60种特药责任。”北京人寿保险股份有限公司副总经理李国良表示，2021年京惠保在医保内住院医疗费用保障100万元（限自付一），特定高额药品医疗费用保障100万元的基础上，增加了医保外住院医疗费用保障100万元。医保外住院医疗费用保障免赔额2万元，赔付比例为50%。

2021版京惠保覆盖了肺癌、白血病、淋巴癌、前列腺癌、乳腺癌、甲状腺癌等高发癌症，在符合赔付条件的情况下，0免赔额，按90%比例赔付，同时增加质子重离子医疗费用保障30万元，让病人敢用特药好药，放心治疗。

此外，2021版京惠保由18种服务扩充至涵盖健康促进、疾病预防、健康体检、健康咨询、就医服务、慢病管理、康复护理等七大类型24种健康管理服务项目，整体保障更加全面。

在2020年投保后初次罹患重病的患者，2021年北京京惠保会保留该被保险人持续投保的权利，在保障方面不提高免赔额、不降低赔付比例，为患病人群提供其他就医以及用药保障。

据悉，自2020年10月北京京惠保首次推出以来，有超150多万北京市民参保。数据显示，2020年，北京京惠保单次赔付最高金额32.37万元，平均理赔时效1.18天，赔付年龄最大99岁，最小11个月。