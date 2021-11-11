公共图书馆适老化服务大有可为（新论）

充分利用公共图书馆充实基层养老服务体系，不仅综合成本相对较低，而且能起到良好效果

不久前，习近平总书记对老龄工作作出重要指示，强调“加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系”。公共图书馆作为国家向社会免费提供公共文化服务的重要窗口，理应发挥更大作用，成为健全养老服务体系的重要一环。

老年群体是公共图书馆的重要服务对象之一。为他们提供周到的阅读服务，是公共图书馆的一项责任和义务。我国公共图书馆法明确规定，政府设立的公共图书馆应当考虑老年人、残疾人等群体的特点，积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。在服务老年群体方面，公共图书馆具有多方面优势。比如，公共图书馆对服务对象的年龄、身体条件等没有太多限制，免费服务也让很多老年读者免除了经济方面的顾虑。公共图书馆还因其公共文化服务的特别属性，必须时刻保持安全、卫生、整洁、有序的馆内环境，这对老年群体来说尤为重要。如今，公共图书馆越来越重视建立应急机制，当老年读者在馆内出现身体不适时，及时、高效做出反应、给予帮助，最大程度保障老年人身心健康和安全。南京图书馆安排专门经费，为所有进馆老年读者购买意外伤害险，让广大老年读者安全阅读、安全在馆，多年来受到好评。类似服务创新正在各地公共图书馆不断涌现。充分利用公共图书馆充实基层养老服务体系，不仅综合成本相对较低，而且能起到良好效果。

如今，越来越多老年人在“老有所养”的基础上，更多追求“老有所学”“老有所乐”。推进高质量养老服务，公共图书馆能发挥不可替代的作用。阅读具有延缓衰老的健脑作用，而公共图书馆海量、多元的文化资源，能够为各类老年群体的阅读浏览需要提供有效服务。对于爱好研究的老年读者而言，公共图书馆更是提供了难得的文献池。如今，各地公共图书馆为了提升公共文化服务质量，创意迭出。南京图书馆较早推出“陶风采”读者荐购书业务，读者可以直接从合作书店将需要的书带回家阅读使用，最后将书直接还到馆里即可，实现不求为读者所有、但求为读者所用的服务宗旨。对于包括老年读者在内的广大读者而言，这无疑是务实高效的暖心之举。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展。公共图书馆为了让老年群体共享时代红利，推出有针对性的适老化服务。比如，不少公共图书馆在全面施行网上预约服务的同时，专门为老年群体保留了电话预约渠道和线下预约窗口；有的公共图书馆允许老年人账户与其子女账户绑定，子女可以帮助老人进行各种线上操作。南京图书馆还专门组织了多期面向老年读者群的网络使用公益培训，老年读者或其子女点击微信公众号上的远程借阅，就能让图书免费邮寄到家，满足居家阅读需求。

面向未来，如何更好发挥公共图书馆公共文化服务职能，助力构建高质量养老服务体系，还需要我们深入研究、继续探索。随着各项养老服务功能的不断完善，公共图书馆一定能够汇聚更广泛的基层资源和力量，促进老年人更好地共享改革发展成果、安享幸福晚年。

（作者为南京图书馆馆长）

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 05 版）