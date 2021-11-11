多办普惠园 就近能入园（办好民生实事（21））

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近年来，重庆市潼南区实施学前教育行动计划：通过新建、扩建，增设公办幼儿园和民办普惠性幼儿园；通过创新管理体制、加大财政投入，提升幼儿园师资水平和硬件配置。如今，相较于2017年，公办幼儿园教师数量增加两倍以上，在园幼儿占比从33%上升到63%。

重庆市民刘海至今也忘不了6年前给老大报名幼儿园的场景。为了第二天的入园摇号，他头天晚上就去排队。等赶到幼儿园门口，前面的人都排了300多米长。这一排，就排到第二天早上8点。

“那时，私立幼儿园太贵，公办幼儿园太少。彻夜排队，才给孩子换到一张公办幼儿园的‘入场券’。”刘海说，现在老二该上幼儿园了，自己再也不用操心。小区旁就有公办幼儿园，不用摇号直接入园，环境好质量高，收费也便宜。

近年来，重庆市潼南区实施学前教育行动计划，3年多来投入6亿余元，新设独立公办幼儿园22所。相较于2017年，公办幼儿园教师数量增加两倍以上，公办园在园幼儿占比从33%上升到63%，普惠率达到99.3%。

增数量——

公办幼儿园覆盖更广

刘海所住的桂林街道上城华府小区，配套幼儿园叫青石幼儿园。走进这家幼儿园，教室温馨明亮、室外活动场地宽敞、各种教具一应俱全，四下布置都颇为用心，蕴含着幼儿教育的理念。“原先的私立幼儿园收费高，一个孩子一个月费用不低于5000元。现在区里租下场地，办成公办普惠园，条件和质量不降，每月只收500元。”青石幼儿园园长彭世蓉说。

长期以来，潼南城区只有3所公办幼儿园，1000多个学位，可每年适龄幼儿有4500余名。

“在第三期学前教育行动计划中，潼南区从规划层面明确了小区幼儿园的配套要求。幼儿园建成验收合格后，无偿移交给教育行政部门，由区教委优先办成公办幼儿园。也可结合实际，以园舍‘零租金’面向社会公开招标，办成民办普惠性幼儿园。这样的小区配套园，‘十四五’期间每年城区都会有1—2所投用。”潼南区教委主任刘昌荣说：“核心城区空地少，新建难度较大。我们就通过租赁的手段，把一些低质量幼儿园接手过来，进行改建提升。乡镇20所新设独立公办园中新建的很少，主要是利用改建整修后的闲置校舍来举办。”

在潼南城区，通过新建、扩建，独立公办园到今年年底总数将达到9所，新增学位近3000个。同时，潼南20个乡镇的幼儿园获得独立建制，场地、经费和编制都有了保障，面貌也为之一新。

“以前镇里的居民，哪怕天天接送，也要让孩子去城区读幼儿园。现在，家门口的幼儿园可不比城里差，基本没人把孩子往城里送了。”潼南上和镇居民陈小娇说。

独立建制后，经费有保障，自己能做主，上和镇幼儿园焕然一新。园长，是城区调来的资深幼儿教师；老师，多是刚刚毕业、朝气蓬勃的大学生；课桌、午休床、玩具、教具……城里幼儿园有的，这里一样不差；宽敞的室外空间还有科普装置、智力玩具、小小菜园等，内容多样。

“20所乡镇公办幼儿园都基本达到了这个标准。”刘昌荣说：“质高价廉的公办幼儿园覆盖更广，以前低质量的民办幼儿园办不下去了，另一些高收费的民办幼儿园也纷纷改为普惠制。”

强配置——

创新体制补充师资

建一所幼儿园，需要加大投入。在财政资金有限的前提下，潼南区通过镇街独立一批、城区新办一批、民办规范一批、整体提升一批的“四个一批”，使“入园难”“入园贵”的情况大为改观。

“我们从一开始就提出，学前教育要普惠发展。潼南‘四个一批’中的幼儿园，硬件配置上基本一致。” 潼南区教委副主任杨权武说：“独立公办幼儿园增多以后，教师需求增加，解决编制成为当务之急。区委编办和区教育、人社、财政等部门一起进行实地调研摸底后，建立了编制‘蓄水周转池’，将学前教育编制单列，每年统筹出60多个新的编制专项用于招聘学前教师。”

“同时，我们积极探索政府购买服务的方式，招聘一批非在编人员。每班增加1名政府购买服务人员，从事保育、后勤等岗位，确保一个幼儿班不少于2名正式教师、1名保育员。”刘昌荣说，近3年来，潼南招录本科学历以上学前教育教师182人，其中硕士研究生16人；通过定向培养、公开招聘、转岗培训和购买社会服务等多种方式补充幼儿园师资，实现了公办园教师全员持证上岗。

潼南区教委基础教育科科长张成友介绍，潼南还探索了“二帮一带”结对机制，即“老园帮新园、城区帮镇街、骨干带新人”，提升了幼儿园师资队伍综合素质。通过3年多探索，潼南区已经建立起事权人权财权相统一的教育管理体制。

增投入——

提高待遇吸引人才

在小学担任多年校长的彭世蓉下定了决心，她主动向区教委请缨，要求到乡镇的幼儿园担任园长。“我一直有个参与学前教育的梦。”彭世蓉说，潼南大力解决“入园难”“入园贵”以来，学前教育正在朝着专业化方向发展，大有可为。

在城区实验幼儿园工作18年以后，邓小芳第一次调动，也到了一所乡镇幼儿园——上和幼儿园。“原来很多区里的同行现在都去了镇里的幼儿园，大家干劲十足。现在城乡幼儿园的硬件已经相差无几，师资也逐渐补齐。我们在专业教学的基础上，也在钻研特色发展路径。”邓小芳说：“比如，镇里的孩子多是留守儿童，一些家长的教育方式容易走极端。我们就耐心细致地跟家长沟通：不能拔苗助长，别让孩子伤在起跑线上。”

“潼南区非常重视学前教育，我们每年参加培训、比赛的机会都在增加。我上半年刚到成都跟岗研修，学到的不少先进理念和教学方法，都逐步应用到了日常教学里。”青石幼儿园教师王颜说，她很多在外地的大学同学现在都在找机会来潼南任教。

“在独立公办园运行经费由财政保障的基础上，保教费全额返还给幼儿园用于发展。幼儿园教师工资不低于同级公务员。在潼南，教师正在成为令人羡慕的职业。”刘昌荣说：“潼南区制定相关规划，‘十四五’期间，将进一步加大学前教育的投入。”

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 13 版）