勃林格殷格翰：同步共享新药全球合作开发创新成果

在第四届中国国际进口博览会期间，勃林格殷格翰中国医学和临床研发负责人张维做客人民网·人民健康会客厅。他表示，中国是勃林格殷格翰在全球的重要市场和增长引擎，勃林格殷格翰希望能够为中国患者带来更多创新药物，并将中国患者的需求纳入全球研发策略。

勃林格殷格翰中国医学和临床研发负责人张维（右一）做客人民健康会客厅

“今年是勃林格殷格翰连续第三年参展进博会。”张维介绍，本届进博会上，勃林格殷格翰以“同一健康”为设计理念，集中展示企业在人和动物健康方面的创新成果，并带来多款“首秀”创新产品。

据了解，进博会期间，勃林格殷格翰与复旦大学附属华山医院、复旦大学附属肿瘤医院、上海市精神卫生中心现场签署了临床研究框架协议。张维表示，未来，这些医疗机构将参与勃林格殷格翰全球创新化合物的早期临床研究，不仅能够将更多创新临床研发技术和方法带入中国，还能加速创新产品在中国上市的步伐，让中国患者与全球患者同步共享新药研发的创新成果。

张维介绍，2019年，勃林格殷格翰启动了“中国关键”项目，把中国全面纳入全球早期临床开发。项目启动实施两年来，该公司已与国内总计16家医院签署临床研究框架协议。他表示：“中国今年已参与超过80%的全球II期临床试验。‘中国关键’项目通过促进创新药的全球合作开发，致力于让全人类同步共享科技创新成果，助力中国临床研发迈向全球。通过该项目，创新药物在中国获批上市的时间点上有机会与全球同步甚至更早一步，从而使中国患者及早获益。期待该项目能为全球新药研发注入新活力，让全球共享医学进步带来的美好未来。”