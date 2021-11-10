“双11”提示：警惕！疫情期间快递这样收

人民网北京11月10日电 （记者乔业琼）近期，关于防控新冠病毒通过快递传播的报道时常出现在网络、报端。内蒙古自治区二连浩特市疾病预防控制中心11月4日表示，当地发现部分蒙古国代购商品新冠病毒核酸检测结果呈阳性。据了解，自11月1日以来，有5位二连浩特市民先后向该市新冠肺炎防控工作指挥部流调溯源组报告本人收到蒙古国代购商品，经该市疾控中心进行新冠病毒核酸检测，部分商品检测结果呈阳性。

11月2日0至24时，河北省晋州市新增新冠肺炎确诊病例3人，此3人均为晋州市小樵镇浩汇商贸有限公司职工。据悉，该企业曾通过邮政、圆通等快递向多地配送过快件。

“双11”期间，网购需求火爆，快递数量不断增多，为防止疫情通过邮政快递渠道传播扩散，有效控制和降低疫情传播风险，多地疾控等部门对此发出健康提示：

一、提倡无触碰配送和扫码取件，通过快递柜收取快递，避免人员面对面接触。必须面对面取快递包裹时，应错开取件高峰，避免人员聚集，自觉配合送件人做好取件登记工作。邮寄、签收、排队时，应和快递员及其他人保持1米以上的安全距离，避免人员聚集。

二、严禁购买来历不明、无核酸检测阴性证明的进口食品，尽量避免从官方公布的国内中、高风险地区通过网购快递渠道购买商品。通过电商、微商等渠道购买的商品，避免用手直接接触，建议佩戴口罩和手套，做好内外包装的消毒后再带入室内，打开后应妥善处置内外包装和做好手部卫生。如不立即使用和无冷藏要求，物品可在室外、窗台等干燥通风处放置一段时间。

三、科学掌握消毒方法，推荐使用含量为75%的乙醇消毒剂，擦拭快递外包装等物体表面，擦拭2遍，时间3分钟。手部清洁时，要按照“七步洗手法”认真揉搓双手，每步保持在15秒以上。

四、拆开的废旧纸盒、废弃物包装不应让儿童和宠物接触玩耍，应尽快清理干净，按垃圾分类要求处理。

五、做好个人健康监测。一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，应自觉佩戴口罩，及时到就近的医疗机构发热门诊就诊，切莫自行用药，以免耽误治疗甚至影响疫情处置。就诊时请尽量避免乘坐公共交通工具，如实报告相关的旅居史和接触史。

（来源：综合国家卫健委、中国青年报、中新网、人民网-黑龙江频道等）