碰瓷防疫的凉茶栽了 还有多少伪“神药”

喝凉茶可以“居家预防新冠”？香雪制药股份有限公司曾打出这样的旗号。但近日，该企业自己坦白了：无法提供材料证明旗下公司“香雪医药”生产的“粤抗1号”瓶装凉茶具有居家预防疫情的作用。促使香雪制药作出这一表述，是因为该公司收到了广州市黄埔区市场监督管理局下发的《行政处罚决定书》。市场监管部门判定，“粤抗1号”瓶装凉茶违反广告法，责令企业停止发布广告并罚款30万元。

“疫情居家预防”“广州市卫健委推荐”“广州疫情中医药防控专家组连开”……一款普通的凉茶产品，硬是给自己贴上防疫标签，俨然把自己包装成防疫“神药”。现在，相关部门依法对其作出处罚，涉事公司也不得不坦白，可谓咎由自取。

类似的“碰瓷”营销现象其实不少。就拿这次新冠肺炎疫情来说，以防疫作噱头的“神药”已不是第一次出现。比如，之前有标榜为治疗新冠肺炎的“特效药”，宣称只需5800元，每天坚持服用，三个疗程就会恢复健康；还有的以感冒药、保健品冒充抗新冠病毒“特效药”；有的则是夸大疗效，硬是将自己往防疫方面靠。不管具体“碰瓷”姿势如何，这些突然冒出来蹭防疫热点的“神药”，有的就是忽悠人的噱头。

要识破这些“神药”的身份并不难。此前有分析称，炮制一款“神药”往往只需要三步：一是打出概念，将某些不具有明显危害性的保健品包装成“包治百病”，或者强调是针对某种疾病的“特效药”；二是轮番在各大媒介砸钱投放广告；三是依靠低价策略和营销话术进行推销。越是对于那些过度营销，将功效吹嘘得“神乎其神”的产品，越应该多一些警惕。

“神药”此起彼伏，一方面说明大众的警惕心还有待提升，另一方面也提醒监管部门进一步压缩“神药”碰瓷的空间。像广告法早就明确规定，药品广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证的内容；不得说明治愈率或者有效率。这次的“粤抗1号”，只是一款凉茶产品，居然也公然玩起这样的套路。当地市场监管部门果断出手，是一种积极的示范。

另外，要指出的是，一些食品、保健品碰瓷防疫，这样的“谎言”往往相对更容易被揭穿，但是，还有不少商家瞄准相对冷僻的疾病，专门“围猎”少数患者群体，对此也需要监管部门强化联合执法。此外，涉及产品的功效问题，无论是监管部门，还是协会、机构，都应该慎重背书，以防止被一些企业利用，误导公众。