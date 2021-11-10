本土品牌越来越受青睐（海外声音）

中国的国内生产总值超过日本、成为世界第二大经济体已十多年了。在中国市场，本土品牌如今越发抢眼。中国消费者已十分了解世界顶尖水准是什么样，从海外留学归国的人才不断创造出质量上乘的中国产品。“华流品牌”席卷世界的日子，或许很快就将到来。

中国品牌的葡萄酒正获得全球品酒爱好者的（更多）关注。由米其林集团运营的网站“葡萄酒倡导家”曾将九顶庄园旗下的一款葡萄酒评为2020年100款令人瞩目的世界葡萄酒之一，这是给予中国葡萄酒最高等级的评价。2020年，中国的葡萄酒销量全球排名第六，产量排名第十。

如今的中国年轻人，从小就被国货包围。与此同时，现在中国制造的很多产品，不论价格还是质量，都不逊色于欧美日。“华流”不仅在国际上兴起，在国内更是如此。近一两年来，一种被称为 “国潮”的新潮流在中国占据主导地位。这是“中国”与 “潮流”的结合体，是对本土产品的重新评价。强烈支持“国潮”的是十几岁、二十多岁的中国年轻人。

——日本经济新闻网11月2日文章