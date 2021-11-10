当心互联网的“美丽陷阱”（云中漫笔）

随着居民消费水平不断提升，加上“网红效应”的综合影响，公众为颜值付费的能力和意愿不断提升。医美作为一种“颜值经济”发展迅速，成为市场上的新宠。

爱美之心，人皆有之。用医美来提升颜值本无可厚非，但是由于供需不平衡，“黑医美”乘虚而入，导致当下医美行业乱象丛生，叠加“互联网效应”，造成更多的“美丽陷阱”。许多线下的非法“美容诊所”“生活美容作坊”摇身一变成为互联网平台上的美容机构，超越范围经营、违规经营；无孔不入的虚假医美广告在互联网上“满天飞”，令人真假难辨、防不胜防；甚至通过网络直播制造“容貌焦虑”，将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价相关联……为了吸引消费者，“黑医美”可谓花样百出。

为规范互联网医美行业发展，监管必须出重拳。日前，国家市场监管总局公布2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例（第三批），涉及虚假宣传医生资历、医疗机构资质荣誉；虚假宣传医美产品功效、服务疗效；通过“刷单炒信”，编造用户评价、直播带货等方式虚构交易、虚假评价。11月1日，国家市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》，严厉打击虚假违法医疗美容广告。

愈演愈烈的医美乱象不仅折射出一些人的“容貌焦虑”，也反映了“美育”的狭隘化倾向。蔡元培曾提出，“纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯，而使人之我见，利己损人之思念，以渐消沮者也”。可见，社会需要更多元、更丰富的审美体系，不能被“容貌焦虑”绑架。

规范医美市场营销宣传，还要把监管工作持续做细做实，不仅要清除虚假、夸大宣传等弊病，也要大力整治通过软文、“种草”笔记等形式进行植入推广、虚假营销等变相误导公众的乱象。同时，互联网平台要“守好门”、“把好关”，一方面通过平台建立健全内容审核机制，让网上的“黑医美”广告无处遁形；另一方面，通过案例曝光，加大以案释法力度，提醒广大消费者理性消费。目前，相关部门已出台多项整治措施，多地也启动打击非法医疗美容服务专项整治，引导医美行业正规化、规范化发展。相信在多方努力下，互联网“美丽陷阱”将越来越少，也越来越没市场。