资源下基层 看病更方便（办好民生实事（20））

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自去年起，河北唐县探索建立县域医共体，将优质医疗资源下沉基层。县里医生来到乡镇，全面提升乡镇卫生院技术、管理、服务能力；加强基层医院硬件设施配备和信息化建设；通过视频系统开展村医培训……医共体的建立，提升了基层医疗机构的诊疗能力，让老百姓看病更加便利。

“如果在家门口就能看好病，谁还愿意跑老远去县城呢？”可在河北唐县川里镇小南村村民赵龙芬旧有的印象里，家门口的乡村医疗机构条件差、水平低，长期以来她并不抱太大希望。

然而，就在不久前，她的这一看法却发生了改变：“乡镇卫生院现在真的可以了，治病治得真不赖！”

去年5月，唐县成立了由县人民医院牵头，县中医医院、县妇幼保健院、20个乡镇卫生院及345个村卫生室为成员单位的县域医共体——唐县医院集团，形成了县乡村三级医疗机构利益、服务、管理等的统一。

唐县医院集团运行一年多以来，无论病患还是医生都感受到了实实在在的变化。

县里医生下乡镇

建立规范教技术

“皮肤创面愈合恢复良好，植皮已全部成活。”前不久，在唐县川里中心卫生院，带丈夫来复诊的赵龙芬，听到诊断结果，揪着的心总算放了下来。

此前，赵龙芬的丈夫突遭电击，摔倒后又被钢筋划伤，左前臂皮肤出现了大面积撕脱伤。赵龙芬带着丈夫来到乡镇卫生院，得知接待她的外科医生高建刚是县人民医院派下来的资深医生，决定让丈夫就地手术。

在川里中心卫生院，赵龙芬的丈夫得到了及时救治和精心照料。住院32天后，他回到家中静养，如今复诊结果一切良好。

这让赵龙芬感叹不已。在乡镇卫生院的花费不仅比去县城少了一半，而且看病、换药、复诊都在家门口解决，确实方便。

不仅是川里镇，如今唐县20个乡镇卫生院的医疗服务水平都得到了明显提升。自成立县域医共体后，唐县医院集团选派了40名县级医院的签约帮扶医生，下沉到乡镇，带动乡镇卫生院技术、管理、服务能力的全面提升。

在川里中心卫生院，高建刚和内科医生于敬阳有明确分工：除了正常出诊，提供更高水平的医疗服务外，于敬阳负责为乡镇搭建起首诊负责制、危重抢救制度、查房制度等规范的制度体系；而高建刚则负责为乡镇卫生院尽快填补上一批急需的医疗技术。

“去年10月我刚到乡镇卫生院时，发现这里的缝合手法、缝合材料还停留在10多年前的水平。”高建刚说。于是，常态化的带徒教学开始了。只要有空余时间，在卫生院的门诊处置室，高建刚都会带着乡镇医生，手把手传授肌腱缝合术等多种缝合技术，并自制课件，进行运动医学、解剖学等理论教学。

“等我一年帮扶期满离开后，这些乡镇卫生院的医生就可以继续为村民提供高质量的医疗服务了。”高建刚说。

考核明确提待遇

基层医生有前景

柴秀芳原以为一成不变的工作，没想到却迎来变化。

作为唐县雹水乡卫生院的儿科医生，柴秀芳今年1月惊喜地得到了进入县人民医院学习工作一年的机会。从乡到县，挑战随之而来：“盘子”大了，病人多了，病种复杂了，经验不够用了……

但困难不是压力，反倒是动力。已经42岁的柴秀芳深感机会难得：“以前在乡镇卫生院，看的都是些感冒、发热、腹泻等常见病，技术很难提高。现在则可以更多接触到小儿肺炎、重症腹泻脱水、过敏性紫癜等各类儿科病症，眼界一下子拓宽了。”

跟随儿科主任等一块出诊、查病房、开例会讨论疑难病例……柴秀芳在记录中体悟。从病人入院到出院，柴秀芳按照县医院的流程，追踪每一个诊疗关键节点，形成规范、完善的治疗方式。来了大半年，柴秀芳收获满满：“等回到乡里再去诊断、开药，心里就踏实多了。”

唐县组建县域医共体后，在集团内实现“一盘棋”布局，不但组织40名县级医院医生下沉乡镇帮扶，还同步组织20个乡镇卫生院的40名医生进入县级医院交流学习工作。唐县医院集团院长吴立国表示，医改的关键在于实现分级诊疗。对于基层医疗机构，一是要为其培养出人才，二是要使其留得住人才。

留住人，待遇是关键。“以前是县里通过乡镇卫生院来考核我们，基本上干多干少差别不大。”高昌镇贾庄村村医张振英说。唐县成立县域医共体后，对绩效考核进行了改革，实行全员“一级分配”，即集团对村医、乡医、县医三个群体直接进行考核，省去中间环节，明确考核标准，实现被考核者多劳多得、优劳优得。

“现在是该干什么、怎么干都很明确，慢病随访、用药指导、妇儿保健等，提供一次服务有一次的报酬。服务结束，现场用手机录入系统，干不好有惩罚。”张振英说。

公共卫生经费是张振英工资待遇的重要组成部分。改革后，张振英领取到的公共卫生经费平均每月上涨了近千元。发放方式也由按季发放改为按月发放，广大村医为民服务的热情和积极性明显提升。

健康指导常态化

乡村诊疗信息化

高昌镇贾庄村村民刘红桥，最近经常去村卫生室的健康小屋里转一转、待一待。

约110平方米的健康小屋宽敞明亮，配有康复上下肢踏车、弹力带、平衡杠、助行器等健康设备。大屏幕上播放着健康教育视频，书架上陈列着保健书籍。

54岁的刘红桥此前患有踝关节痛、肩周炎等病症。在使用红外线治疗仪、滑轮调换训练器等设备近一个月后，她感觉“疼痛减轻了，发麻、发胀感好多了，整个人轻松不少”。

健康小屋是唐县医院集团为各村卫生室配备的村民健康管理设施，已成为村医对村民进行常态化健康指导的重要平台。

唐县全县345个村卫生室大部分位于山区，条件有限。组建县域医共体后，唐县医院集团实现了人、财、物的统一管理。集团对各村卫生室开展现代化建设，加装冷暖空调、通上下水、建设环保厕所。

在张振英看来，村卫生室变化最大的就是信息化建设。所有村卫生室都安装了视频会议系统，县、乡、村三级医疗机构可同时开展会议、远程会诊、技术培训等，十分便捷。

目前，集团已通过视频系统对全县700余名村医开展医院感染、公共卫生等培训近30次，提升了村医医疗服务水平，同时对乡镇卫生院临床医生开展慢病用药等培训45次。

“村民在乡镇卫生院拍了片子，可实时回传到县级医院，由县级医院医生分析后，把诊断结果再传回乡镇。”高建刚说，得益于县域医共体建设，县乡医疗机构正在实现更深层次的融通，乡镇卫生院的医疗服务能力还将不断提升、前景可期。

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 17 版）