益海嘉里涂长明：四度亮相进博会 力求满足消费者个性化与多样化需求

在第四届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，益海嘉里集团公共事务部总监涂长明做客人民网访谈间。“益海嘉里母公司丰益国际今年是连续第四届参展进博会，借助其平台扩大了自己的朋友圈，让更多客户全方位了解了我们的业务布局，同时我们也通过与许多知名企业的交流，建立了更加紧密的合作伙伴关系。进博会开放、包容，是一个很好宣传的平台，通过进博会，还可以将新的产品和理念介绍给广大消费者。”涂长明说。

在访谈中，涂长明首先对本届益海嘉里的展台进行了介绍，他表示今年展台展示的产品更加注重营养健康，满足不同消费者的需求。例如，本次展会上，首次展出了高端有机品牌产品系列——源自西班牙的有机橄榄油、菲律宾的有机椰子油和哈萨克斯坦的有机葵花籽油。此外，丰益国际旗下的新西兰乳制品品牌纽麦福带来了全新的家族成员：如全脂高钙纯牛奶、高端酸奶等，另外还有多款在国内首次亮相的酸奶油、奶酪等产品。另外，还有来自越南的维生素E原料、植物甾醇原料及全新推出的植物甾醇消费品。

另外他还重点介绍了集团推出的中央厨房理念。凭借着在食品及农产品领域的多年深耕，益海嘉里洞察到国内餐饮预制菜市场的发展潜力，以中央厨房作为核心向外延伸，一站式实现食材上下游整合打通，“丰厨”由此诞生。丰厨依托集团全品类粮油产品及全球供应链优势，在全国范围布局建设中央厨房园区，打造以粮食类主食为核心的中餐工业化生态链平台。

“未来丰厨将全面覆盖学生餐、社区餐、便当、预制菜肴、调味料、中西式面点、汤羹甜品等多品类的产品，致力于将更加美味、健康、便捷的预制菜送上大众餐桌。在第四届进博会现场进行的烘焙演示中的面包就是使用冷冻面团制作而成的，这也是用于我们的丰厨产品中，加工起来非常便捷，省去了和面、发面、醒面很多步骤。”涂长明表示。

涂长明介绍，除了在进博会现场展示的琳琅满目的健康产品外，益海嘉里还针对消费者日益增加的营养健康需求，基于现有米、面、油和植物蛋白产业链，通过持续技术研发和精深加工，开发一些既适合日常食用、又富含营养成分的健康功能食品。通过现代化的中央厨房产业园，把这些研发成果及时转化为成熟的产品，并提供针对老年人、特定慢性病患者等特殊人群的营养健康食品和营养健康方案等等，以不断满足大众个性化和多样化的消费需求。

最后，涂长明介绍了金龙鱼未来的发展重点，一是在现有的基础上精耕细作，提高产品质量，增加产品的附加值；二是在现有基础上布局健康食品研发、生产和中央厨房项目，持续开发满足国民对营养健康功能性食品多样化、个性化需求的产品，对中央厨房项目看好。“我相信，中央厨房应该是一次厨房的产业革命，将来对企业的发展会起到巨大的推动作用。”他说。