修手机套路有多深？“小病大修”最难防

近日，上海警方成功打掉了一个线上客服低价揽客、线下门店虚假维修骗取手机维修费用的犯罪团伙，在全国多地抓获数十名犯罪嫌疑人，涉案金额3000余万元。记者采访发现，手机维修是消费者投诉比较集中的领域。业内人士告诉北京青年报记者，手机维修行业的水很深，普通消费者很容易被“坑”，因此维修要找正规专业的店铺，同时自己尽量做到心中有谱，小摔、轻微进水一般不会引发多项手机问题，仅需要“对症下药”。

案例

说好的200元手机维修费

转眼变成3200元

据新华每日电讯报道，今年年初，家住上海的倪先生不慎将手机屏幕摔出了几条裂痕。虽然不影响使用，但太不美观，于是，他在网上搜索到一家该手机的品牌维修商，“客服”详细询问了手机型号、购买时间和故障问题后表示，仅需200元即可维修，但在屏幕拆机时会存在风险，届时才能最终确认维修价格。倪先生遂在收到预约码后，按照约定时间前往“客服”指定的位于一写字楼内的实体门店。

不料门店工程师在将手机拿进操作间进行“拆机检修”后数分钟，就告知倪先生手机不仅外屏碎裂，内屏也已经损坏，倪先生不得不同意更换所谓“原装屏幕”，在支付了3200元后手机很快就“修好”并正常开机。

到了3月，手机又出现了故障，这回倪先生直接前往该品牌手机的官方维修点。当被工作人员告知手机内屏并没有修理或者更换的痕迹后，倪先生意识到之前维修可能被骗，遂向上海市公安局长宁分局报案。

警方

低价吸引客户前往

拒绝维修也会换下原厂配件倒卖

上海长宁警方接到报案后，经过数据分析和综合研判，锁定了一家位于福建、名为“量子穿梭传媒有限公司”的企业，这家“传媒公司”在全国6个城市开有20家手机维修实体门店或加盟店，同时在各大电商平台上设立了15家网店。

经过深入调查，警方发现这是一个骗取高额维修费用的新型诈骗团伙。9月中旬，警方在广东、湖南、山东、安徽等地同步集中收网，成功抓获团伙主要犯罪嫌疑人吴某等人。

吴某如实交代了犯罪手法和作案过程，主要分为“线上客服”和“线下维修”两个部分。

“线上客服”安排专人在各类搜索网站进行维护操作，确保消费者在搜索关键词时优先看到，并误导消费者以为其搜索到的是品牌官方维修点。客户来电或在线联系后，客服会根据事先设计好的一整套话术，给出低于市场价的报价，吸引客户前往实体店铺维修；如果所在城市没有实体店铺，则会推荐网店引导客户邮寄手机进行维修。

“线下维修”由该团伙在各地招募开设的实体手机维修店铺进行，一般配备1名店长和3名工程师。客户到店后，工程师首先会设法让客户认可“风险协议”，然后以检测维修为借口，将手机拿到里面的维修间操作，使其脱离客户视线。之后编造、夸大手机故障并制造黑屏、无法开机等假象，最终迫使客户同意支付高额维修费用。实际上，所谓的“原厂配件”都是假冒或者二手配件，有的甚至根本没有更换。而如果客户拒绝维修，工程师也会暗中将手机原装配件拆下替换，将原装配件倒卖获利。

调查

手机维修风险大投诉多

北青报记者在调查中发现，不少网友都曾有类似遭遇，由于信息不对称，网友们在维修手机时都感到“陷阱太多”。

一位消费者表示，自己的外屏裂了后送到售后网点去维修，花了1279元，谁知修好后，指纹解锁和SIM卡都无法正常使用了。“听说是维修师傅在换屏过程中把手机内部的元器件弄坏了，还需要更换更多的东西！就跟我买的车，挡风玻璃碎了换块玻璃，你维修的把发动机弄坏了，现在要给我换个发动机，我能同意？！”

还有一位消费者表示，自己购买的手机送去维修，更换了某零件，花了150元，价格不算高。但回来用了一段时间后，发现这一零件时而还会发生问题。再去另一店铺时，对方表示，更换的所谓官方配件，就是个杂牌配件，最多价值50元，此外，手机内的原装电池也被人掉包了。

此前，一份消保部门的调查就显示，18家被暗访的手机维修商铺中有10家存在“小病大修、没病找病”问题，严重侵害消费者权益。

支招

一般轻摔不必换主板

消费者要选择正规店铺

极客修的联合创始人吴博士生告诉北青报记者，手机维修目前有大概三种方式，一是品牌厂家的官方授权维修店，它们可信度高，但是价格贵，并且覆盖面比较小，很多城市或者区域没有线下店；二是常见的线下个体维修店，这种维修店基本是不受制约的，价格、配件质量、服务流程都不透明，没有保障，这种是最容易导致投诉的；三是互联网维修平台，价格比官方便宜，服务比小店正规透明。

他认为，手机维修行业痛点很多：官方售后价格贵，维修需到店不方便；第三方维修由于价格、配件、服务过程等不透明，甚至有些服务商家存在很多坑蒙拐骗行为，导致用户感受很不好。

“说白了，这就是利用信息不对称，欺负消费者不懂来漫天要价。”手机行业分析师杨群表示，目前不少手机售后服务网点表面上都根据国家“三包”的规定对手机维修服务实行了明码标价，但是在实际服务的过程中却往往会利用消费者对于手机技术的不了解来“小题大做”，将小毛病说成为大问题，从而赚取高额的维修利润。“这种做法的隐蔽性很强，比虚报价格更难于监管，对消费者的伤害更大。”

那么，消费者在维修手机的时候，应当注意什么？拥有多年维修手机经验的杏师傅对北青报记者透露，拆机分很多种情况，比如来的时候还能开机，就是照不了相，其他各项功能都是正常的，那么一般是不会有什么猫腻的。但假如说消费者的手机完全无法操作，包括触控失灵、不开机等情况，那么就很容易给维修人员一些操作的空间。“比如不能开机，那他先给你换上一个坏的屏幕、坏的摄像头，给你检测问题。然后主板修开机了以后，他会先给你报是这个主板有问题，因为装上他的屏幕也不亮嘛，所以确定是你的主板的问题。修完后，发现你的屏幕依旧不能点亮，那么他可能会说，你的屏幕和摄像头还有问题。这样的话，消费者就被带入了层层的陷阱中。”

杏师傅说：“如果是触控不灵，大多数是屏幕的问题，主板屏幕之间有可能烧了，但正常使用是很少遇到这种情况的。有的消费者本来可以正常开机，但在维修后反而无法开机了，这种情况在重摔导致虚焊的情况下是有可能的，一般的情况下是不太可能出现的。”

本组文/本报记者 温婧

统筹/余美英