寒潮点燃火锅经济 门店排队外卖暴增

北京立冬时节逢初雪，寒潮点燃“火锅经济”。昨天，北京青年报记者探访北京呷哺呷哺、湊湊、海底捞等火锅门店发现，气温骤降，带火了“火锅经济”，吃火锅成为不少人度过寒潮的首选方式。针对初雪和寒潮带来的“冬日经济”现象，北京商业经济学会常务副会长赖阳表示，随着季节更迭，人们的消费方式也会改变，一些暖冬产品成为热销爆款，“冬日经济”或将成为新的经济增长点。

北京上周末迎来初雪，赏雪、涮锅成为不少人朋友圈的一道风景。海底捞相关负责人表示，下雪天难阻消费者的热情，不少门店生意火爆，昨天北京通州华联店排号量超过1200，中关村壹号店、合生汇店、常营华联店、万柳店等排号量均超过900。近两日全国门店到店消费人数超过250万人次。

临近中午，北京合生汇的湊湊火锅店门口已经排起了长龙。一对等待就餐的小情侣说：“赏雪景再吃顿火锅，没有什么比这更惬意的事情了。”湊湊合生汇店丁店长介绍，受寒潮和初雪的影响，从周日下午客流量开始暴增，就餐人数比往常周末要多出50%以上，昨晚和今天中午排队平均时间在60分钟以上。“今天到店就餐时间明显提前，不到中午11点半就开始客满；用餐时间也明显拉长，一直到下午3点店内依然有不少顾客。”

“今天顾客点的最多的锅底是台式麻辣锅，羔羊肉和湊湊肥牛基本是每桌必点；茶米茶热饮点单量也明显上升10%左右。”丁店长表示，根据以往经验，下雪和寒潮时火锅是消费者第一就餐选择，我们在获知寒潮预警时，门店就做好了大量食材的备货。

海底捞相关负责人表示，了解到消费者对营养健康需求的重视，他们一直在针对消费需求不断创新产品，考虑到秋冬季节大众的养生滋补需求旺盛，在这一方面将多为消费者提供建议参考。据介绍。考虑到立冬以后的温补需要一个循序渐进的过程，温补的粥类食物、汤羹类食物有助于保护肠胃，为了让消费者吃得更舒心，海底捞门店给消费者提供了养胃粥品。据了解，养生粥品由海底捞与江南大学共同研发，能够在一定程度上缓和冷热交替对肠道的刺激。

寒潮来袭，许多人利用线上购物来满足自己“猫冬”的愿望。北青报记者从呷哺集团了解到，本周末外卖销量异常火爆，尽管北京各门店已进行超量储备，但是呷哺外卖火锅、呷煮呷烫、茶米茶的订单数量均突破了预期值。

据呷哺呷哺大兴黄村店刘经理介绍，前天和昨天外送火锅业务销量暴涨4倍左右，有消费者在早上8点多就开始下单，高峰期时半小时下单数增至100多单。其中，2-3人168元的套餐和69.9元的单身贵族套餐销量最好。呷哺集团相关负责人表示，因考虑到下雪天气，呷哺呷哺北京各门店昨天一大早开始备货外送食材。为了尽快将商品送到消费者手上，门店要求所有订单必须快速配齐全，平均外送时长大概40-60分钟。

迎接“冬日经济”的同时，疫情防控工作也成为考验企业的试金石。北青报记者注意到，在海底捞、湊湊和呷哺呷哺的门店入口处都站有一名餐厅专职“防控守门员”，严格且有序地对消费者进行监督引导。“测体温、扫码登记、戴口罩、手部消毒……这些都是进入餐厅的必备程序，消费者也从之前的‘嫌麻烦’到非常配合，进门前均自觉扫码，配合体温检测。”

呷哺集团方面表示，餐厅门店每日例行消毒，员工不仅定期进行核酸检测，每日上岗前均检查健康码、体温等，严格执行核酸检测阴性和绿码上岗制；而外卖业务也采用无接触配餐，保证食品安全到家。该公司1200余家直营餐厅严格遵守国家相关防控规定，并且高标准细化和落实防控举措，例如不同环境使用不同程度的消杀作业，服务员服务时也与顾客保持恰当的距离，门店每天必须保持定时通风等细化要求。文/本报记者 李佳