科学研究表明，每天2小时户外活动、充分接触阳光是预防近视最有效、便捷的方式之一。近日，在第四届进博会期间，视力保健和眼镜制造企业依视路陆逊梯卡与视力健康生态圈中的合作伙伴聚力儿童青少年近视防控，发起儿童青少年“目浴阳光、远离近视”倡议、启动《近视管理白皮书》2.0版本编制，并发布两款可有效延缓儿童近视进展的重磅新品，从公众科普、行业共识、产品创新等多方位推进近视防控这一“光明事业”，守护孩子们的未来。

依视路陆逊梯卡发起儿童青少年“目浴阳光、远离近视”倡议。（从左至右：依视路大中华区事务总裁吕建中、中山大学中山眼科中心杨晓、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院瞿小妹、温州医科大学附属眼视光医院吕帆、温州医科大学眼视光医学部主任瞿佳、依视路大中华区视力保健总裁林国樑、温州医科大学附属眼视光医院姜珺）

据国家卫健委调研数据显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，2019年为50.2%。今年6月，教育部指导全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团研制《全国儿童青少年近视防控光明行动倡议书》，号召家长应积极引导孩子进行户外活动和体育锻炼；学校要开齐开足上好体育和健康课，保障学生每天户外活动2小时等。在此背景下，依视路陆逊梯卡积极响应号召，配合各级教育主管部门工作，发起儿童青少年“目浴阳光、远离近视”公众倡议，呼吁家长带孩子走出教室、走出卧室，控制电子屏幕使用时长，让眼睛沐浴阳光、回归自然。

全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长瞿佳表示：“儿童青少年近视防控是一项系统工程，需要全社会共同参与。通过发起‘目浴阳光，远离近视’倡议，我们希望能够唤起全社会对于户外活动重要性的认知，给孩子们多一些阳光，也多一些快乐和健康。”

依视路陆逊梯卡大中华区总裁杜马诺表示：“儿童青少年是国家的未来，守护他们的视力健康意义深远而重大。进博会为我们提供了一个聚合各方智慧和力量的平台，共同构筑近视防控网络，倡导视力健康的重要性，推动行业向前发展。同时，将全球领先的儿童青少年近视防控创新产品和解决方案引入中国市场，更好地保护我们下一代的眼睛。”

据了解，在2018年第一届进博会期间，中华医学会眼科学分会眼视光学组和行业专家共同启动了《近视管理白皮书》项目，并于2019年正式发布。该白皮书基于《综合防控儿童青少年近视实施方案》的基本框架，为视光工作者和近视患者提供了可行、可信、可及的近视管理规范方案。

本届进博会期间，依视路陆逊梯卡积极响应中华医学会视光学组启动《近视管理白皮书》2.0版本编制工作，以顺应近视管理的最新趋势和要求。中华医学会眼科分会眼视光学组组长吕帆教授介绍，白皮书2.0版本将继续完善近视管理综合方案，更新近视管理理论和新技术及应用，并从“防”与“控”两方面着手，为消费者提供更多样化的方案选择、产品替代及联合使用的指导标准。此外，白皮书2.0版本还将学龄前儿童及高度近视群体纳入研究范围，制定符合特殊群体需求的防控指导方案，从而更好地指导医生规范验配、帮助孩子正确用眼，脚踏实地推动落实国策。

“为提高青少年和社会对近视的诊疗水平，依视路陆逊梯卡集团与浙江省医疗器械检测研究院签署了战略合作协议。”依视路仪器部大中华区副总裁陈路怡表示，此举在改善消费者体验和整体精准程度的同时，还能促进流程的标准化。她介绍，在本届进博会期间，集团首次以合并后的全新身份亮相，围绕“全生命周期视力健康管理”的参展主题，集团正式发布四款新品，涵盖中国首发、亚洲首发等多个级别。此外，展台设有儿童青少年近视管理、成人视机能管理、光管理等多个区域，集中展示了集团覆盖全生命周期的视光解决方案以及旗下雷朋、欧克利、全视线等知名品牌。（陈亚兰）