葛兰素史克携创新成果参加进博会

在日前开幕的第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，跨国医疗保健公司葛兰素史克（以下简称“GSK”）携数十款创新产品和解决方案亮相。在其800平方米的展台上，GSK展示了包括处方药、特药、呼吸等六大业务的创新成果。

GSK中国处方药和疫苗总经理齐欣表示：“今年，我们如期赴约，与各方伙伴共话创新可及、优质发展、合作共赢，集多方之力共同探索人民健康之路，更好地服务中国患者，助力中国医疗健康事业的建设与发展。”

GSK消费保健品中国大陆及香港地区总经理顾海英表示：“如今疫情防控趋于常态化，对中国民众的自我健康管理的能力提出了更高的要求。GSK消费保健品以‘以人为本，提升每日健康’为使命，在本次进博会上，我们将展示一系列健康保健创新产品及自我健康管理解决方案，并和行业伙伴共同探讨如何赋能消费者更好地管理日常健康，助力‘全民健康’的实现。”

据了解，本届进博会上，GSK不仅展出了覆盖重大疾病、慢病、传染病、罕见病等关键治疗领域的多款全球领先的创新产品，还展出了近40款消费保健产品。同时，现场还有“1分钟骨质疏松症风险测试”“舒适达智能牙敏感检测系统”“保丽净假牙清洁测试”“痛感研究所”等多款创新健康管理自测工具可帮助消费者随时了解自身健康状况。此外，GSK还在进博会期间举办了2021互联网健康科普行动阶段性成果展示暨“科普赋能每日健康”圆桌会，展示通过联合专业医务工作者、联动健康产业的合作伙伴，打造高质量互联网健康科普内容，共同提高大众自我健康管理水平，助力全民健康。

据介绍，本届进博会期间，GSK积极与各界伙伴携手，签署多项合作协议，共同推动优质医疗资源下沉，实现疾病管理关口前移。其中包括与百度健康签署合作备忘录，在疾病教育和预防领域联手开拓数字化创新模式，提升中老年人自我健康管理能力和健康素养，助力“健康老龄化”目标的实现；与中国健康促进与教育协会签署第四期“幸福呼吸”慢阻肺分级诊疗规范化推广项目合作备忘录；GSK消费保健品还与微医携手“骨动中国”战略合作，通过推进骨密度基础检测和健康教育接入微医的巡诊车及各地慢病管理中心，提升基层农村与广大慢病患者对于骨质疏松的关注及长期管理。