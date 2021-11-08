“默沙东关爱母亲行动”专场活动举行    

11月6日，在第四届中国国际进口博览会举办期间，默沙东举办了“默沙东关爱母亲行动——护佑每一次孕育”专场活动。默沙东全球高级副总裁兼默沙东中国总裁田安娜、世界健康基金会中国区总监徐健蓉、中国福利会国际和平妇幼保健院院长程蔚蔚、国家儿童医学中心（上海）主任江忠仪及上海市优生优育科学协会会长李善国出席本次活动，并从政策、临床、公私合作等层面就提升中国孕产妇健康进行多方探讨与展望。

程蔚蔚在介绍导致我国孕产妇死亡的主要原因时表示，排在第一位的是产后出血，第二是妊娠期高血压和糖尿病，第三是静脉血栓性疾病即肺栓塞。这些疾病往往没有前期症状，一旦发生就很难治疗。“希望大家提高健康认知，不要等到疾病发生了再让医生抢救，而是先做好自我保健，避免一些病症的发生。”程蔚蔚说。

据介绍，默沙东于2011年在全球范围内发起“默沙东关爱母亲”行动，并在2019年将这一大型公益项目带入中国，致力于为中国孕产妇提供优质可及的医疗服务，降低高危（含高龄）孕产妇的妊娠风险。

田安娜表示：“孕产妇健康关乎社会进步、国家发展和人类存续。过去十年来，‘默沙东关爱母亲’行动已在全球帮助超过1300万孕产妇获得更健康、更安全的妊娠和生产。感谢世界健康基金会等合作伙伴对于中国行动的不懈支持。我们十分高兴，三年来行动惠及了中国偏远地区的数万医护与孕产妇。”

同时，田安娜还提到，在一些农村地区，孕产妇的健康仍然存在着一系列问题，如孕产妇在怀孕期间或分娩时，无法获得她们需要的健康护理；以及一些高龄孕产妇面临孕产风险等等，这也将是默沙东关注的重点。

关于“默沙东关爱母亲”行动的下一期的目标和计划，徐健蓉表示，下一期将从数字化方面入手，希望各地运用数字化平台，提升当地的母婴健康，特别是提升偏远地区孕产妇的健康。