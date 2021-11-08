中国政府援助卢旺达第二批新冠疫苗完成交接

11月7日，工作人员在卢旺达首都基加利国际机场卸载中国援助的新冠疫苗。新华社记者 吉莉 摄

新华社基加利11月7日电（记者吉莉）中国政府援助卢旺达第二批30万剂国产新冠疫苗7日运抵卢旺达首都基加利国际机场。中国驻卢旺达大使馆经商参赞王嘉欣、卢卫生部生物医学中心部门负责人阿尔伯特·图依施密等前往机场迎接并出席交接仪式。

图依施密高度赞赏和感谢中方自疫情暴发以来对卢旺达提供的支持和帮助。他说，这批疫苗将有效弥补卢疫苗供应缺口，帮助该国早日完成为60%人口接种疫苗的既定目标。

他表示，中国为全球疫苗公平分配作出重要贡献，展现了大国担当，“中国的行动鼓励其他国家加入推动新冠疫苗公平分配中，从而使更多国家可以获得疫苗。”

11月7日，中国援助的新冠疫苗抵达卢旺达首都基加利国际机场。新华社记者 吉莉 摄

王嘉欣说，病毒无国界，患难见真情。今年8月，中国政府向卢旺达提供首批新冠疫苗，有效助力该国新冠疫苗接种计划迅速推进。在中卢双方团队密切配合下，第二批疫苗在两国建交50周年之际顺利运抵基加利，这是中卢患难与共、团结抗疫的延续，也是两国人民传统友谊的生动诠释。

王嘉欣表示，中方愿同卢方一道，以庆祝两国建交50周年和召开新一届中非合作论坛为契机，进一步深化各领域务实合作，更好造福两国人民，共同创造中卢友好新辉煌。