适当“早教”可以，“早早教”大可不必

以前国庆节是放假了，可家家都有娃，放假补习几乎是每个“鸡娃”的状态。今年国家的“双减”政策出台，培训机构不得在节假日补课，很多孩子难得在“双减”后过一个欢乐的假期。

我们这代人每个家庭对孩子教育的信息都是阻隔的，微信大规模使用以后，很多家长加入了各种微信群，从朋友圈里得知别人的孩子怎么出色、别人的孩子上了多少补习班，在相互交流中不断增加焦虑便成了爹妈的标配。你来，我培养你的孩子；你不来，我培养他的竞争对手。培训机构如此贩卖焦虑，总能一下抓住家长的心理。尤其是个别“鸡娃”公众号为了自身利益，通过虚假的内容商业化操作，对家长们的焦虑更是推波助澜。

“人在江湖，身不由己”，在相互攀比、压力山大的“现实”面前，家长很难不“拼娃”。不惜一切代价报班，把孩子的日程填满，忙碌的家长们往往只看重智力开发，对孩子成长过程中面临的心灵、情感需求乃至孩子是否在透支健康，根本无暇顾及，我经常看到一些已显疲惫的孩子晚上匆匆吃一点快餐，就去上另外一节课。在日复一日的匆忙中，有时候孩子根本没有时间和更多的精力去认真地消化，琴棋书画、音乐舞蹈学一样丢一样，和往景点喷泉水池里扔硬币的行为差不多。

史铁生在《我与地坛》里说，孩子的痛苦在母亲身上会加倍的。如今我们这些天天带孙子、孙女的退休老人们在一起交流最大的感悟是，很多家长会用“没办法，中国人太多，竞争太激烈”来解释一切对孩子“不得已而为之”的“爱”。爹妈处理不好自己的焦虑，就会成为压在孩子心灵上最沉重的负担。

我不反对适当“早教”，“早早教”却大可不必，孩子失去了童年，这是代价。有调查显示，过早接受知识教育，容易产生厌学情绪，在该玩的时候没有得到满足，一开始就体力耗尽，丧失对学习、对生活的憧憬，那么会在以后不该玩的时候加倍地找回来。像英语、识字和加减运算这类知识，小学阶段会系统学习，如果提前学习了小学的内容，孩子上课时会心不在焉，也容易造成孩子后劲不足。

托尔斯泰说，教育孩子的实质在于教育自己，而自我教育则是父母影响孩子的最有力的方法。犹太人只占世界人口的0.3℅，诺贝尔奖得主却是世界第一。传说犹太人家里，当小孩稍微懂事时，大人就会翻开一本书，涂一点蜂蜜在上面，叫小孩子去舔，这样一来，孩子因蜜而爱上读书，就会在潜意识中以为读书是甜蜜快乐的，从而养成读书的良好习惯。犹太人以甜遮苦的创造性思维，值得我们学习。

1968年，美国心理学家罗森塔尔和雅格布森来到一个学校，告诉校方，他们通过一项测试发现，这些学生有很高的天赋，不过尚未在学习中表现出来。其实，这是从学生的名单中随意抽取出来的几个人，有趣的是，在年末的测试中，这些学生的学习成绩的确比其他学生高出很多，而且在兴趣、品行、师生关系等方面也都有了很大的变化，罗森塔尔效应带给我们一个启示：欣赏、赞美、信任和期待具有一种正向能量，它能改变人的行为，使人的潜能被激发，获得一种积极向上的动力。清代教育家颜元也曾说“数子十过，不如奖子一长。”

一个输在起跑线上的孩子段孟宇，12岁“北漂”，周末，她帮父母在中关村街边卖水果、麻辣烫，还卖过煎饼，25岁考上了哈佛。看完这位哈佛学霸的一天，很大程度上不在智商，而在于她在学习上高度的自律。俗话说，努力不难，难的是一直努力，孩子的成长是一场马拉松，比的不仅是速度，还有耐力。

我始终认为，教育只有一条基本原则，就是让孩子发展出自我，用他的自我，来作为他的学习和生活的指导。数字技术正在颠覆许多传统的就业市场，创造全新的岗位，我们几乎无法预测孩子们在未来的5年、10年或15年后会做什么样的工作。

面对不可知的未来、越来越多元的社会价值评价，恕我直言，每个孩子都有自己的成长轨迹和喜好，不要强迫孩子们喜欢大人们觉得应该喜欢的东西，从小在“鸡娃”氛围中长大的孩子，大多数人只是被动接受“填鸭式”灌输，从提升孩子的内驱力方面来说，兴趣的启蒙与培养，良好习惯的养成，才是最好的老师，只有孩子喜欢这样东西，才能真正做到完全投入自己的热情。内心的动力才是真正的动力。

（作者为退休职工）