本周最低气温持续在冰点以下

“下雪不冷化雪冷”！初雪过后的北京，今天将迎来阳光明媚。但由于不断有弱冷空气补充抵京，加之积雪融化也会吸收热量，本周气温总体依然低迷。昨日，北京青年报记者从北京市气象台获悉，本周北京白天最高气温在2℃至10℃之间，夜间最低气温在-5℃至-1℃。

刚刚过去的周末，下半年最强寒潮天气给北京冻了个透心凉，也提前23天将初雪送到了市民家门口。一夜风雪交加之后，昨天早晨京城已经一片银装素裹。此次寒潮天气来势汹汹，影响范围广、持续时间长、降温剧烈，北京更是寒潮、大风、暴雪、道路结冰四预警齐发，今冬初雪不仅说来就来，而且一来就是大到暴雪。

此次过程先雨后雪，最明显的降雪时段为11月6日夜间至昨日上午，昨日下午降雪逐渐减弱结束。其中，11月5日夜间至6日傍晚，本市大部分地区出现小到中雨；11月6日15时至17时西部北部山区转为雨夹雪或雪，18时至20时平原大部分地区逐渐转为雪；11月6日夜间大部分地区出现大雪，西部地区局地暴雪。

市气象台监测显示，11月6日20时至7日14时，全市平均降水11.8毫米，城区平均11.6毫米，东南地区平均17.6毫米，东北地区平均11.6毫米，西北地区平均10.1毫米，西南地区平均8.2毫米，城区最大降水出现在朝阳管庄站，达21.8毫米，全市最大降水出现在平谷玻璃台，达30.6毫米，最大小时降水强度出现在房山千河口，6日20时至21时一小时的降水量就达到4.7毫米。此次降雪中，北京全市平均降雪量和城区平均降雪量均已达暴雪级别。

强冷空气影响下，北京气温暴跌，风寒效应明显。昨天是本次寒潮过程最冷的一天。昨天清晨，北京最低气温为-3℃，白天升温乏力，最高气温都在冰点以下，仅为-1℃左右，较11月6日的12.7℃可谓“断崖式”下跌。

雪霁初晴，今天将是一个阳光明媚的大晴天。不过，受弱冷空气补充影响，今天北京将有四级左右偏北风，阵风七级左右，最高气温预计在2℃左右，比昨天有所回升。不过，今天早晨本市最低只有-4℃左右，可谓是今年入冬以来最冷的早晨了。据了解，近十年11月上旬，北京南郊观象台气温极端最低值为-4.0℃，出现在2016年11月1日，今早的气温很可能会跌破近十年同期最低值。9日起，北京气温将缓慢回升，9日白天平原地区最高气温将升至4℃，夜间平原地区最低气温为-3℃。受补充冷空气影响，今明两天本市仍有3、4级偏北风。

随着强冷空气的离去，本周气温逐渐踏上回暖的步伐。不过因为还不断有弱冷空气补充，积雪融化也会吸收热量，所以本周气温总体依然低迷。预计最高气温在2℃至10℃之间，夜间最低气温在-5℃至-1℃之间。

释疑

大尺度冷暖空气交汇导致降雪量大

今冬第一场雪为何一出手就是大到暴雪？据中国天气网气象分析师闵裕秋介绍，此次寒潮过程中，配合有大尺度的冷暖空气交汇，北京地区既有强盛的水汽配合，又有较好的动力抬升条件，从而导致降水量大；而冷空气带来的降温又比预期更早，导致雨转雪的时间提前，因此降雪的比重也相应加大。

此前，国家气候中心曾经预测，今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强。尤其是2022年1-2月，冷空气活动将明显转强，我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低，东北、华北、西北地区东部、新疆北部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程，西南地区东部和江南西部等地可能发生阶段性低温雨雪冰冻天气。

根据国家气候中心预测，今冬将形成一次弱至中等强度的拉尼娜事件。那么北京今年冬天会很冷吗？北京市气候中心高级工程师张英娟表示，从目前的气候预测来看，北京今年冬季气温会比常年偏低一些，因为今冬又一次形成了拉尼娜事件，导致偏冷的概率相对较大。不过，这也不是绝对的，比如去年冬季在拉尼娜事件影响下，北京冬季前期比较冷，但后期又偏暖，从整体来看去年冬季并没有偏冷。目前来看，拉尼娜事件后期演变趋势和气候影响还存在一定不确定性。