叶世泰：找过敏原，像福尔摩斯探案那样

【听医者讲述】

被痒、肿、痛折磨，还要反复试探身体承受的极限。柳絮飞舞、艳阳高照、饕餮大餐……普通人眼里再平常不过的事物，对过敏人群来说却“暗藏风险”，而这些问题都与变态反应科密切相关。北京协和医院变态反应科，是中国临床变态反应学的发源地和摇篮。作为中国变态反应学奠基人之一，叶世泰证实蒿属植物是中国北方最重要的季节性致敏病因，奠定了中国过敏事业的研究基础，并研制了用于治疗过敏性鼻炎和结膜炎的“鼻敏宁”“眼敏净”，深受临床欢迎。

叶老作为中国变态反应学科的探路者，过敏界的“福尔摩斯”，穷其一生都在为患者“破案解谜”，为学科探索新路。虽遍历九十余载风华，言谈间却初心始终、温润坚定，谦卑之心和矍铄之光令后学满心敬仰。

1952年，我到协和后不久，有一天晚上，我在科里实验室看书，张庆松教授请我到他办公室，对我说：“叶大夫，我想开变态反应科，希望你能协助我做这项工作。”我从小就有过敏病，当时对此很有兴趣也很愿意做，于是就接受指派，开始筹备建科。

我们当年可以说刚刚迈入医学的大门，变态反应科在中国也完全是个空白，变态反应病在中国人中的发病情况也不清楚。一旦建科了，病人来了，如何治疗和应对，也是非常艰巨的任务。

变态反应病的病人有一套特殊的诊治办法，叫特异性诊治，就是用变应原来检测患者的过敏原。要制备这些变应原，有一些必要的器材，例如至少得有一个大冰箱来保存所有抗原。当时我走遍全北京也买不到冰箱，最后是从一个旧货市场淘了一台外国人离京前处理的二手冰箱，一直用了几十年。再比如，制备抗原必须要用无菌过滤，需要蔡氏滤器，可当时国家刚解放，还没有医疗器械商店，我们就从老协和的废品堆里翻出了蔡氏滤器，诸如此类。经过3年多的时间，总算开出了一个像样的变态反应科，非常正规，学术上也很过得去，绝不是将就从事、因陋就简。

1956年的春天，开始大家担心，咱们这个科国内首创，病人对变态反应的了解有限，会不会缺病人。事实证明，这个担心是多余的，我们一“开张”，四面八方的病人都来了，食物过敏、药物过敏、皮肤过敏、哮喘等，病种十分丰富，这也客观证明了变态反应病在中国老百姓中广泛存在。

我们科初开张时人手很少，但病人很多，所以天天加班。病人来了，你要先作初诊，然后找过敏原，这既要靠特殊的检查手段，也需要医生追根究底地问病史，比如发病前去了哪里、吃了什么、见了谁、经历了哪些异常，以及父母兄弟姊妹的过敏史，等等。长此以往，医患沟通非常密切，关系也很好。

我常跟科里年轻的同志说，我们帮助病人找过敏原，要有福尔摩斯精神，不放过蛛丝马迹，因为致敏原因往往就藏在细微线索中。一旦找到过敏原，皆大欢喜，有时不用打针吃药就能自愈。

我还记得当年有一位女病人，结婚之后开始犯哮喘，我们做了好多试验，也查不出过敏原，连她先生抽不抽烟，出嫁后生活方式的改变都问了一圈，仍旧一无所获。于是我们去她家拜访，找来找去，最终在床底发现了玄机：罪魁祸首是一对新制的樟木箱子，把箱子拿走，女患者不药而愈，非常神奇。

在变态反应病中有一个很典型的病，叫花粉过敏。我们科的工作有一个旺季，是从立秋到国庆，病人症状非常典型，无外乎打喷嚏、流鼻涕、眼睛痒、流眼泪、咳嗽等，是典型的花粉过敏。于是我们就开始研究中国过敏病人的发病规律，并向中国科学院植物研究所专门搞花粉的专家请教，终于发现北京地区重要的致敏花粉——蒿属花粉。

当年，出了门头沟就是西山，我们每年都去那里考察，漫山遍野的黄蒿、白蒿，有的足有一人多高，用手拍拍，花粉就像冒烟一样飘出来，可以飘很远。我们高度怀疑它，就取了花粉回来做抗原，给病人做“鼻黏膜激发试验”，果不其然，蘸取微量花粉的棉纤丝伸进患者鼻腔后，用不了5分钟，患者就会发作一次花粉症，我们马上采取措施，给他用药、做鼻腔冲洗，等等。

这些试验最后证实了，在中国北方地区，包括华北、西北、东北，蒿属花粉是一个重要致敏因素，老百姓也逐步意识到变态反应病是一个常见病、多发病。我们的患者在七八十年代也是非常多，后来我们还专门开了一个夜间门诊。

我认为，变态反应学科最重要的就是一个“变”字，环境千变万化、地域千差万别，时空一改变，过敏现象就完全不同。我们曾做过全国性气传花粉调查、真菌调查等，这些调查数据很珍贵也很重要，可供后人参考。但是，大家一定不能躺在这些数据上，以为万事大吉，一定要根据当下的变化，重新调查和论证。

我一直主张，中国的变态反应科要有中国特色，其中，既包括协和特色，也包括各个地域特色。因为各地物产不一样，生活习惯不一样，肯定有当地特殊的过敏原。我们有了全国范围的过敏谱后，才能说建立了中国特色的变态反应学。相应地，中国特色变态反应也离不开中医药宝库。像屠呦呦能把青蒿素推广到全球，对全世界病人作出贡献，值得敬佩和学习。我们古老的医书上记载过很多对哮喘病、荨麻疹的治疗方剂和疗法，值得我们用科学方法加以研究，这将是专属于中国的特色疗法。

变态反应病的发生主要有两大因素，第一个是遗传因素，即过敏体质的人更容易发病；第二个是环境因素，当过敏体质的人在衣食住行的环境中接触到过敏原，就可能引起过敏。我这一辈子从事变态反应工作，主攻环境因素，对后天因素的考察研究投入很多，却很少在遗传基因上做研究。现在，人类基因测序取得突破进展，基因技术的发展日新月异，未来对于基因与体质关系的探索，是值得变态反应工作者下大功夫的。现在大家很关切转化医学和精准医学，国际上应该也开始重视基因与过敏体质的关系，我们应该抓住这波潮流，从基因层面找到治疗变态反应病的根本方法。当有一天我们能把过敏体质的问题彻底改变了，那才叫祛除了过敏的病根子。

（本报记者崔兴毅、田雅婷整理）