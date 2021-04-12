为什么花粉过敏的人越来越多

1024、1186、1720、1466、2386、1362……这些数字是4月5日至10日北京地区的每千平方毫米的花粉数量，远远超过了代表花粉浓度6级极高水平的临界值（801）。

进入4月以来，北京地区花粉浓度始终居高不下。根据北京市气象台4月11日监测预报，未来连续7日，北京全市花粉浓度处于比较高的水平，而包括东城、西城等在内的十个区花粉浓度更是连连“爆表”，处于6级极高水平。与此同时，从4月10日到15日，北京地区的杨柳飞絮也迎来今年首次高发期。

花粉浓度极高叠加杨柳飞絮高发，很多人在与各种过敏症状的抗争中败下阵来。为什么越来越多的人过敏了？大家都因何而过敏？春天出现的花粉过敏反应有哪些症状，能预防、能治吗？记者就此采访了相关专家。

越来越多的人过敏

经常食用高热量、低纤维素的快餐，生活环境过分洁净，当过敏原积累到一定程度，具有过敏体质的人，会陆陆续续发病

原本过敏似乎只有少数人中招，但这些年，大家普遍感觉身边越来越多的人在遭受着过敏的折磨。不少患者甚至以前从来不知花粉过敏为何物，近几年却忽然有了症状。

“绝大部分人都有内在过敏的素质，但为什么不发病呢？”北京协和医院变态反应科副主任医师关凯解释说，过敏主要取决于几个因素，一个与生活习惯有关，比如经常食用高热量、低纤维素的快餐，或者生活环境过分洁净。另外是有足够的过敏原，当过敏原的积累达到一定程度，那么过敏体质强弱不等的人群就陆续过敏了。“换言之，只要过敏原足够多，那么这些具有过敏体质的人，即便以前没有发生过这种过敏的病症，也会陆陆续续发病。”

关凯认为，最近二三十年，老百姓生活水平明显提高，现代化的生活方式过于洁净卫生，这种洁净的生活让人更容易过敏。同时，生活环境中绿化做得越来越好，接触的物种越来越丰富。“在适应这样的生活环境过程中，我们的免疫系统发生了偏倚，对花粉这样无害的物质，也产生了超强免疫反应。于是，在日益增多的过敏原暴露下，部分过敏体质的人陆续发病，给身体带来或轻或重的病痛。”

当然，还有环境的因素。北京协和医院变态反应科副主任、主任医师孙劲旅解释，如果局部地区植物种类不平衡，某一类或某几类植物的花粉浓度高，或者花粉颗粒和雾霾颗粒物相结合，就更容易诱发和加重过敏。

谁是过敏的罪魁祸首

柏树、桦树、梧桐、白蜡、臭椿靠风传播花粉，是重要的地域性过敏原，杨柳飞絮替风媒花粉背了“锅”

那么，哪些花粉容易引起过敏？在我国北方，春天最容易引起过敏的树木花粉，主要来自柏树、桦树、梧桐、白蜡、臭椿。

关凯介绍，随着春天到来，不少乔木需要靠风传播大量花粉（雄性生殖细胞）进行授粉。这些风媒花粉通过空气传播，不可避免地被我们吸入体内。正常人吸入风媒花粉并没有任何感知，但对于过敏体质的患者来说，会产生强烈、过激的免疫反应。比如花粉附着于呼吸道黏膜、眼结膜，引起或轻或重的炎症反应，进而出现过敏症状。

所以在春天，有很多病人会持续出现打喷嚏、流鼻涕、咳嗽或者哮喘症状，面部也容易起过敏性皮疹，出现眼睑水肿，甚至伴发植物来源的食物过敏。如果这些症状每年春季周期性发作的话，就提示这个季节存在具有地域性的过敏原，其中很重要的一部分就是风媒花粉。

此外，当下季节，北方地区随处可见的杨柳飞絮也被认为是过敏原，实际上可能并非如此。此前也有媒体报道，杨柳飞絮本身并不是过敏原，只是替更易致敏的风媒花粉背了“锅”。因为当飞絮漫天飞舞时，正值悬铃木等树种开花之际，二者时间重叠导致人们有所误判。

过敏怎么治

针对不同花粉播散时间，进行相应预防处理；过敏病情急剧发展时期，要进行过敏原特异性免疫治疗

如何预防或治疗花粉过敏？关凯建议，春天有过敏症状的病人，到设有变态反应科，或者呼吸科、耳鼻喉科有过敏专业组的医院就诊，主要目的是明确过敏原。“如果确实是花粉过敏，可以针对不同花粉播散时间，进行相应的预防处理。比如在户外佩戴防花粉的眼镜或者口罩，回家后及时清洗头发、衣物，把沾染的花粉去除掉；如果外出乘坐交通工具要把门窗关好，防止因花粉吸入后引起打喷嚏、眼痒影响视物等症状导致驾驶失控等意外事故发生。”

孙劲旅也建议，鉴于北方的桦树和柏树特别多，花粉过敏的北方患者在条件允许情况下，可以在相应季节去南方出差或换一个城市居住，其症状有可能会明显减轻或消失。

如果以上方法效果都不好，就应该在医生指导下，用相应抗过敏的药物控制症状。孙劲旅表示，应使用抗组胺药物对症治疗过敏性鼻炎和结膜炎，对于症状比较重的患者，可以使用糖皮质激素鼻喷剂治疗过敏性鼻炎。

“如果医生评估病人的过敏病情是急剧发展期，有可能会出现哮喘，甚至与某些植物源性食物过敏合并。”对于这样的病人，关凯建议进行过敏原特异性免疫治疗，即脱敏治疗——把过敏物质由少到多地逐渐注入到病人体内，使机体重新识别过敏原，从而达到过敏原耐受的根治效果。（徐畅）