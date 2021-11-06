江苏：积极应对出生人口形势变化 产后康复工作驶入“快车道”

江苏省认真贯彻落实健康中国战略部署，积极应对出生人口形势变化，以育龄妇女健康需求为工作的出发点和落脚点，采取制定标准、加强培训、建设基地、促进交流等措施，推广普及产后康复实用技术，提高妇女产后生活品质。

制定产后康复服务规范。2020年4月，江苏省卫生健康委组织专家对2014年产后康复服务规范进行修订，制定出台《江苏省产后康复服务规范（2020版）》，对产后康复服务内容、评定流程、科室设置和人员设备配置要求做了更新和完善，围绕制度建设、质控督查和安全管理等内容明确工作要求，规范产后康复技术服务。举办省级培训班5期，培训各类人员1000多人次，推动各地规范服务行为。

建立产后康复培训网络。2021年3月，江苏省卫生健康委组织专家制定《江苏省产后康复实训基地建设标准（试行）》，组织各地妇幼保健机构开展产后康复实训基地建设。2021年10月，组织专家对各地推荐的12家单位进行现场指导。对达到标准的，授予“江苏省产后康复实训基地”称号；对暂未达到标准的，下发问题清单，第二年复核达标后命名；对明显不具备条件的，责令当地制订完善创建方案，确保2023年前每个设区市建成1家以上产后康复实训基地。

推动产后康复技术交流。吸纳保健、临床、康复、预防等多学科、多领域的专家学者，成立江苏省妇幼健康研究会女性康复专委会，选举产生90名委员组成第一届委员会，为全省开展产后康复学术交流，加强各机构产后康复学科带头人和骨干的培养提供平台。专委会成立以来，开展产后康复技术培训3期900多人次，参与科普讲座、孕妇学校20多场次、培训学员2000多人次，线上孕妇学校云课堂点击量4万多次。

满足群众产后康复需求。建立健全以妇幼保健机构为主体，综合医院和基层医疗机构为补充的产后康复服务网络，广覆盖、多层次满足群众产后康复需求。据不完全统计，2019年以来，全省市级妇幼保健院提供产后康复门诊服务33.52万人次，开展产后功能评估55.55万人次、产后康复治疗111.36万人次，服务项目涵盖产后乳腺康复、产后盆底康复、产后躯体康复治疗、产后皮肤康复、产后心理评估康复及产后中医康复等其他康复治疗，服务范围和服务内容有了较大的拓展和延伸，为改善妇女产后生活质量、提高全省优生优育水平做出重要贡献。