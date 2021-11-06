江西乡间“抗疫厨房” 见闻

在江西省铅山县永平镇杨家桥村，一处由十多个帐篷搭成的临时厨房内，多台炉灶分列摆放。从4日开始，厨房每天烹制的7000多份饭菜被打包，转运至铅山县葛仙村度假区等封控管理区。

10月30日，铅山县发生新冠肺炎疫情后，葛仙村度假区及葛仙山镇因疫情防控需要实行封控管理，800余名游客因此滞留景区，加上景区工作人员以及防疫工作人员共达2000余人。

为了保障所有人员的一日三餐，接手饭菜供应任务的永平镇政府在11月3日广发“英雄帖”，一个晚上的时间就召集到一支由切菜工、洗菜工、帮厨等30余人组成的厨师团队。

“遇到困难大家互帮互助，为家乡做事更是义不容辞。”邱玉宁说，她是6名乡厨中唯一的女性。

4日一天下来，厨师们大约蒸煮了1800斤大米，以及蔬菜、肉类等约1万斤各类食材。为了让游客吃饱吃好，厨师们还精心搭配饭菜，早中晚餐，几乎餐餐不重样。

“比平时在家干活累，但能为抗疫作贡献，很值！”61岁的严秋菊一天下来在冷水里洗了10多个小时的菜，手背通红。

不远处，永平镇镇长黄富贵正带着数十名由乡村干部和志愿者组成的后勤配合团队忙里忙外，负责物资配送、饭菜打包、盒饭转运等工作。

“我们要求每一名厨师、帮厨、配菜工都要在进行体检后持健康证上岗，要戴好口罩、头套、手套，并保持一定安全距离。”铅山县市场监督管理局永平分局局长吴斌等人分两班轮流在现场值守，对食品安全和防疫工作开展现场检查。

5日9时许，一辆小货车驶入院内，车上满载着莴笋、白菜、萝卜等各类蔬菜。

“这是最新采购的新鲜食材。”下车的男子名叫吴其鹏，是做蔬菜批发生意的个体户，为了备齐这些用于捐赠的蔬菜，他连夜到数十公里外的市场采购。

从事快递运输的小伙子叶乐凡听说需要车辆给景区滞留游客送饭，二话不说就开车来了。

厨房烹制的一日三餐都会通过志愿者驾驶的货车运至永平镇与葛仙山镇交界处，由葛仙山镇人员转运至滞留游客、工作人员手中。

“热饭、热菜、热心肠。”葛仙村度假区滞留游客组建的微信群中，众人纷纷点赞乡厨们精心烹制的菜肴。