记者4日从内蒙古自治区阿拉善盟召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会获悉，截至目前，额济纳旗累计治愈出院确诊病例21例，现有隔离人员2269人。

阿拉善盟副盟长秦艳介绍，截至目前，阿拉善盟累计本土确诊病例158例，其中，额济纳旗157例、阿左旗1例。额济纳旗已治愈出院21例。所有出院病例均在指定场所进行隔离管理和健康状况监测。

“阿拉善盟现有137例本土确诊病例，均在定点医院隔离治疗，生命体征平稳。所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察。”秦艳如是说。

阿拉善盟组织部长韩伟新介绍，疫情发生以来，额济纳旗努力克服前期物资准备不足、符合隔离标准的场所有限等困难，充分利用闲置宾馆和留置游客转运后腾挪的场所空间，加快改造进度，完善集中隔离设施，及时开展新冠肺炎感染者的密接、次密接和部分重点人群隔离转运工作。

截至11月4日14时，额济纳旗共启用隔离场所29处，备用隔离场所2处，现有隔离人员2269人。

秦艳称，额济纳旗疫情扩散外溢风险已有效管控，疫情防控已从社区防控阶段进入攻坚清零新阶段，防控工作取得了阶段性成效。 (记者 张玮)