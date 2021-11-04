迄今最大且分辨率最高胃癌图谱发布

科技日报北京11月3日电 （记者刘霞）据物理学家组织网2日报道，新加坡科学家借助单细胞测序等尖端技术，绘制出迄今最大、分辨率最高的胃癌图谱。该图谱在单细胞水平上，提供了胃癌恶化及不同患者之间肿瘤差异的新信息，还确定了促使胃癌恶化并扩散到其他器官的分子途径，为更好地治疗该疾病提供了重要信息。

在最新研究中，科学家们从31名处于胃癌不同阶段的患者体内取了46个肿瘤样本，分析了其中20万个独立细胞，并使用新技术评估单个基因的表达模式，结果发现了30多种不同类型的细胞，其中一些此前从未“现身”。研究还发现，来自不同患者的肿瘤其细胞组成不同，这有助于解释为什么疗法相似而结果大相径庭。

研究人员发现，一些类型的胃肿瘤含有免疫细胞，特别是控制抗体生成的B细胞，这表明可用癌症免疫疗法（借助利用人体自身免疫系统对抗癌症）来治疗该疾病。他们还揭示了一种以前未知的成纤维细胞在胃癌发病中的作用，有望催生针对这一细胞的疗法。研究负责人、杜克—新加坡国立大学医学院帕特里克·唐教授说：“胃癌是亚洲最常见癌症之一，很难治愈，因为我们对构成其肿瘤的细胞类型缺乏清晰了解。借助精准肿瘤学、单细胞测序等尖端技术，我们绘制出了图谱，能以前所未有的深度和分辨率分析患者情况，为患者量身定制治疗方法，并揭示改善诊疗的新途径。”

研究人员表示：“这是利用先进技术开展的最全面的同类研究，新细胞图谱是一份‘零件清单’，我们可找出肿瘤弱点并想方设法对付它们，为进一步研究和治疗胃癌指明了方向。”

研究团队称，他们目前正在确定细胞群如何随时间变化，这些信息有助催生新的早期癌症检测方法和治疗药物。他们也在与其他癌症研究领域的科学家合作，确定导致多种癌症的细胞群。