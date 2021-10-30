科拓生物披露三季度报 与江中药业签订益生菌活菌新药联合技术开发合同

10月28日，科拓生物披露了三季度报及投资者活动表，收入利润双向继续保持两位数增长，其中食用益生菌板块持续领跑，销售收入同比增长166.86%。同时，科拓生物还披露了与江中药业签订的益生菌活菌新药联合技术开发合同。

公告中披露，科拓生物与江中药业联合进行治疗IBS（肠易激综合征）、IBD（炎症性肠病）用途的益生菌活菌新药合作开发项目。项目目标为2023年底获得IBS、IBD 用途的益生菌新药FDA临床I期许可，科拓生物拥有项目权益的52%，负责组织临床前的研究及申报工作，并按研究阶段目标，计划于2023年12月底前完成FDA临床I期申报并获得临床许可；江中药业投入2880万元现金，获得项目48%的权益。本项目最终形成的研究开发技术成果及其相关知识产权，将由科拓生物和江中药业共同享有，对公司的战略布局具有重要意义。