北京同仁堂举办“同仁关爱防中风”系列活动

10月29日是世界中风日，北京同仁堂联合香港啬色园举办2021年“同仁关爱防中风”系列活动，旨在帮助长者正视和及早预防中风，向各界传递有关预防中风的信息。

北京同仁堂执行董事兼首席执行官陈飞致辞。受访者供图

北京同仁堂执行董事兼首席执行官陈飞表示，同仁堂通过开展健康讲座、探访长者中心、赠医施药送健康，把传承352年“同修仁德 济世养生”的精神传递给更多人，与大众共同构筑预防中风的爱心屏障。

据悉，此次活动开设中医预防中风讲座，与长者分享预防中风的知识与日常保健穴位按摩的方法。与此同时，北京同仁堂向啬色园社会服务部长者中心致送“同仁关爱包”，让更多人感受同仁堂的仁德传统、了解中医药在预防中风方面的传统优势。

此外，“同仁关爱防中风”活动大使铜人仔联同教练带领长者们一齐做健康操，现场还有粤剧表演项目。

北京同仁堂相关负责人介绍，“同仁关爱防中风”系列活动自2016年创立至今已有6年，通过八段锦、健步走、同心画、嘉年华等系列活动，以多样方式传播预防中风的健康知识，致力于提升大众对于中风的认识。