“康净守护计划”正式启动  “康净宝贝之家”落户广州妇儿中心

10月29日，尚品宅配“康净宝贝之家”在广州市妇女儿童医疗中心正式揭幕，广州尚品宅配总经理赵坤、广州妇儿中心联络部主任黄海、呼吸科主任卢根、呼吸消化科护士长林文春以及爱德基金会代表出席活动并共同揭幕，儿童及家长代表共同见证。此次揭幕也标志着“康净守护计划”的正式启动。

活动现场，赵坤表示，这是尚品宅配开展的“康净守护计划”项目的第一站，后续也将推动该项目在全国各地的落地。“很荣幸广州妇儿中心成为这个项目落地医院，这也代表了这家国家级医疗机构对我们的信任。”

广州妇儿中心呼吸科主任卢根表示，感谢尚品宅配为医院提供了一个健康、环保的儿童空间，可以帮助患儿拥有更加积极、乐观的心态，从而能更好地面对并战胜疾病。从设计到产品到安装，尚品宅配都非常专业、负责，并且使用最环保的板材，让人感到很安心。希望尚品宅配的“康净守护计划”为更多孩子带去快乐和希望。

“康净守护计划”旨在为全国各地的医院打造“康净宝贝之家”，提供儿童玩乐空间，营造温馨欢乐氛围，给予孩子精神鼓舞，助力孩子们健康成长。赵坤表示：“我们希望将医院里的儿童空间，变成有趣而温暖的地方，为孩子们减轻病痛带来的恐惧，舒缓情绪，从而促进孩子们更快康复，为孩子及其家庭带去希望”。

爱德基金会代表在现场表示，很高兴能够与尚品宅配携手合作开展此项公益项目。

在揭幕仪式后，医院社工为小朋友们派发礼物，并一起在“康净宝贝之家”玩耍、阅读、绘画，小朋友们都洋溢着快乐的笑脸。有社工表示，尚品宅配打造的“康净宝贝之家”给医院增添了更多温暖、有爱的氛围，让孩子们在枯燥、无趣的治疗的过程中，能够在这里获得一些乐趣与欢笑，让家长们也获得心理上的宽慰。

据介绍，“康净守护计划·康净宝贝之家”所用板材均为尚品宅配全新升级的“第二代康净板”从而保障儿童空间的绿色、环保、健康，给孩子们一个快乐无忧的活动空间。