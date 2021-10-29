国家药监局：继续加强退热、止咳等四类药品销售监测

人民网北京10月29日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，10月28日，国家药监局药品监管司召开药品经营监管暨疫情防控工作专题视频会，要求全力服务保障疫情防控大局，继续加强退热、止咳等四类药品销售监测，强化新冠病毒疫苗配送监管。

会议指出，全国药品经营监管系统认真落实党中央、国务院决策部署，全力做好药品经营环节疫情防控工作，扎实开展退热、止咳等四类药品销售监测，新冠病毒疫苗配送储运保障持续加强。持续强化药品经营环节监管，经营环节专项检查取得实效、药品网络销售专项整治深入开展、重大案件查办稳步推进，药品经营秩序进一步规范。

会议强调，当前，药品经营行业集中度有待提高、行业结构深度调整、新兴业态与商业模式不断涌现，药品经营监管工作面临新形势和新挑战。要切实提高认识、统一思想，把药品经营监管放入药品上市后监管整体链条中抓好落实，放入药品监管全系统工作大局中有力推进，放入维护公众生命健康的使命职责中通盘考虑。

会议要求，要突出重点，围绕疫情防控、十四五规划开局、行业高质量发展等，继续扎实做好药品经营监管工作。要全力服务保障疫情防控大局，继续加强退热、止咳等四类药品销售监测，强化新冠病毒疫苗配送监管。

要毫不放松抓好药品经营监管重点任务，切实做好药品经营使用环节专项检查，扎实推进药品网售违法违规行为专项整治。要多措并举推进药品信息化追溯，加强政策指导和监督检查，确保药品信息化追溯工作顺利开展。