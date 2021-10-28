景区关闭、演唱会延期……多地疫情防控再升级！

连日来，国内出现多点散发本土疫情，疫情风险和防控压力持续增加，各地疫情防控措施再一次升级。目前，国内多家景区暂时关闭、影剧院等文化场所限流，多场演唱会、音乐节再次宣布延期。

多地景区关闭

为有效控制和降低新冠疫情传播风险，文化和旅游部办公厅近日发布紧急通知，要求从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作。

通知强调，从严从紧落实文化和娱乐场所疫情防控要求。剧院等演出场所、博物馆、公共图书馆、文化馆(站)、美术馆，以及娱乐场所、上网服务场所等空间相对密闭场所要合理设置人员接待上限，强化卫生管理，加强通风消毒。

通知还提到，尽量减少在密闭场所举办聚集性活动，室内文化和旅游活动场所要按照当地疫情防控部署要求，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。

面对此轮疫情，各地迅速作出反应，发布最新疫情防控通知。例如，北京将从严落实公共场所防控措施，按75%限流开放公园景区、影剧院、博物馆等室内外文化娱乐场所，社区棋牌室、麻将馆等场所暂停营业。

本轮疫情多与旅行团或自驾游有关，近日，多地宣布暂停开放景区，暂停旅行社组织跨省团队旅游，包括西安大雁塔景区、大唐不夜城步行街、甘肃嘉峪关关城景区、北京雍和宫在内的国内多个景区已暂停对外开放，恢复时间另行通知。

自10月22日起，宁夏回族自治区行政区域内旅游景区暂时关闭。23日，甘肃省文旅厅和甘肃省卫健委联合宣布，全省立即暂停旅游活动，关闭省内所有旅游景区。同时，为降低社会人员流动，兰州终止在兰游客的一切旅行活动，采取就地隔离、就地观察，集中进行核酸检测。

陕西省文旅厅发布通知称，要以更严举措落实疫情防控常态化措施。A级旅游景区、星级饭店等文化旅游场所要严格查验省外来返人员陕西健康码(含西安一码通)、通信大数据行程卡、48小时内核酸检测阴性证明，无法提供的一律不得进入景区景点、不得入住星级饭店。

多地影院关闭、马拉松延期

疫情影响下，部分影院再次面临停业。近日，宁夏、甘肃相继发布公告，关闭区域内的影剧院、文化娱乐场所、公共文化服务场所。

10月25日起，湖南长沙多家电影院为配合疫情防控暂停营业，记者在购票平台查询发现，多家影院均显示“目前暂无场次安排”。有影城负责人接受媒体采访时表示，恢复营业的时间并不确定。

10月27日，黑龙江黑河市报告新冠肺炎确诊病例1例，为有效阻断疫情传播渠道，当地影剧院、网吧、个体诊所等暂停营业。贵州遵义、内蒙古呼和浩特、内蒙古乌海、河北秦皇岛等地的影院也于近日宣布暂停营业。

此外，国内多场大型马拉松比赛也纷纷宣布延期举办。10月24日，北京马拉松赛组委会发布延期公告，由于北京市近期发生多例京外关联本地确诊病例，为防范疫情传播扩散风险，原定于10月31日举办的2021北京马拉松延期举办。

据不完全统计，目前已有成都马拉松、武汉马拉松、重庆女子半程马拉松、石家庄马拉松、南昌马拉松、临沂马拉松、唐山马拉松等十余场赛事延期。原定于11月7日举办的2021杭州马拉松近日发布公告称，组委会疫情防控部门正在对省内和省外的疫情防控工作进行评估，将会在赛前一周左右作出相对比较理性的判断。

多场演出、音乐节延期

最近一段时间，疫情仍然是影响各类演出落地的重要因素，多场演唱会、巡演、音乐节宣布延期。

25日，四川省文旅厅发布通知，按照非必要不举办的原则，在属地疫情防控指挥部的统一安排下，尽量减少举办会议、培训、演出等聚集性活动。活动规模超过100人的，参加人员必须进行核酸检测。

为响应疫情防控号召，原定于11月5日至11月6日在成都举行的“2021李宇春周末愉快演唱会”宣布延期，举办时间另行通知。

汪苏泷工作室也于近日宣布，原定于10月30日举办的“汪苏泷2021大娱乐家巡回演唱会武汉站延期至12月4日，而这是汪苏泷演唱会的又一次延期。

10月25日，东海音乐节组委会发布公告称，原定于10月29日-31日在浙江舟山举办的舟山东海音乐节将延期至11月27日-28日举办。此外，菏泽海报音乐节、日照山河音乐节、安阳航空音乐节均宣布延期。

首次将颁奖礼设在山东滨州的第12届迷笛奖，同样受疫情影响延期，目前具体时间待定。在延期公告的末尾，迷笛奖颁奖礼组委会写道：“为了下一次相见，请大家继续做好防护，减少不必要的流动和聚集。请依旧保持希望，好好生活，咱们‘从头再来’。”(记者 任思雨)