培育国际消费中心，各地出啥招？

今年以来，消费在中国经济中的基础性作用更加显著。前三季度，社会消费品零售总额318057亿元，同比增长16.4%。相关测算显示，最终消费支出对经济增长的贡献率为64.8%，是拉动经济增长的最重要动力。

如何进一步为消费提供有力支撑？在商务部日前召开的国际消费中心城市培育建设工作专题新闻发布会上，上海、广州、天津等地有关负责人介绍了各自的做法。

更多“全球首发”将在上海落地。上海市副市长宗明介绍，2020年，上海市社会消费品零售总额达到1.59万亿元，位居全国城市首位。目前，上海将工作重点聚焦在集聚全球消费资源、提质扩容服务消费、引领全球消费潮流、建设全球影响力商圈、营造优质消费环境、完善政策制度体系、加强区域协同产业联动七个方面，提升“五五购物节”“环球美食节”“上海时装周”等品牌活动的影响力。“下一步，上海将进一步放大进博会溢出效应，发挥浦东社会主义现代化建设引领区和虹桥国际中央商务区作用，打造独树一帜的首发经济，推动各类首秀、首映、首展、首演全新亮相，打造集新品发布、展示、交易于一体的首发经济生态链，展示上海城市软实力。”宗明说，上海将着力建设全球新品首发地，举办“拥抱进博首发季”等活动。今年，引进首店有望超过1000家。

天津是老工业城市，也是全国工业产业体系最完备的城市之一。天津市副市长王旭表示，当前天津正加快建设“全国先进制造研发基地”，而培育建设国际消费中心城市与天津制造业立市的目标相契合。“在培育建设国际消费中心城市的进程中，我们围绕河、海、港、洋楼等城市特色，补短板、强基础、建平台。2021年，天津将打造10个购物中心，引入首店60个。未来两年，将建成商业载体18个。通过打造新的消费平台，提高市民的幸福感和获得感，形成消费引领力。”王旭说，天津还将加快北方国际航运枢纽建设，打造全球商品贸易港，建设服务本市、辐射“三北”的进口消费品供给平台，助力实现“买全球、卖全球”。

“广州力争用5年时间，基本建成汇聚全球消费资源的现代商都、创新消费供给的智造名城、引领消费升级的时尚之都、满足多元需求的服务高地、畅通内外市场的门户枢纽。”广州市市长温国辉说，广州将强化面向东南亚乃至全球的资源配置能力，推动构建具有全球辐射力的湾区城市群消费网络体系；降低商业经营和物流供应成本，完善通关和签证便利措施，优化境外旅客购物离境退税服务，构建与国际规则相衔接、自由便利的消费政策制度体系。

近年来，“立体山城”“光影江城”“魅力桥都”成为重庆消费的一张独特名片。谈及如何建设“辐射西部、面向全球”的国际消费中心城市，重庆市副市长蔡允革表示，未来将加快建设国际消费重要承载区，加快培育数字消费“住业游乐购”全场景，加快推动智博会、西洽会等展会赛事国际化发展，升级举办“不夜重庆”生活节、中国（重庆）火锅美食文化节、中国重庆国际时尚周等标志性品牌展会活动，全面提升引领国际消费时尚的城市消费活力。

在培育国际消费中心城市方面，首都北京同样提早发力。据介绍，今年8月27日，北京就印发了《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》，提出全面实施“十大专项行动”，涵盖40类共173项任务。“依托故宫—王府井—隆福寺‘文化金三角’，推进王府井商圈‘商业+旅游+文化+科技’深度融合；依托华贸、国贸、SKP等商业综合体，加快形成千亿规模的世界级的商圈；推进西单—金融街商圈一体化的建设进程，打造以‘品牌+品质’为特色的时尚魅力消费圈；将首钢园培育成为以‘体育+创意’为特色的全球首发的消费圈；以环球主题公园等项目建设为重点，建设城市副中心新型消费圈。”北京市副市长杨晋柏介绍道。