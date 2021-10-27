激发数字文化消费活力（市场漫步）

要提高数字文化供给精准性，促进数字文化普惠发展，引导数字文化从业者恪守诚信原则

前段时间，一些视频平台推出的VIP会员服务和超前点播机制，引发社会热议。对此，中国消费者协会表示，超前点播重自愿、违法推送要杜绝、用户权益要落实。近日，爱奇艺、优酷、腾讯视频相继宣布取消剧集超前点播服务，受到广大网络视听用户欢迎。

所谓超前点播，是指用户明明已经购买了会员服务，但如果想要在平台上提前看到更多内容，只能再次花更多的钱来购买超级会员服务，这种重复收费的行为明显不合理。有的平台为收取超前点播费用甚至故意减慢视频更新节奏，损害普通消费者和会员的权利，影响使用体验。

当前，我国文化消费领域显现出许多新特征，以数字阅读、网络视听等为代表的数字文化消费成为文化消费的重要组成部分。“十三五”时期，网络自制剧数量已经超过各卫视频道播放的电视剧数量，网络自制综艺节目时长也已赶超各卫视制作的综艺节目时长。这些都说明，“云上生活”逐渐成为文化消费的重要形式。

但也应看到，数字文化消费领域还存在一些问题，同质化与低层次文化产品服务过剩、深度体验文化产品稀缺、服务质量参差不齐、价格高企等问题比较突出。一些平台擅自对会员用户“自动续费”、用户投诉维权渠道不畅等也给消费者造成困扰。如何做强做大数字文化市场、充分激发数字文化消费活力，需要相关部门共同努力。

首先，要推动文化领域供给侧结构性改革，提升数字文化产业核心竞争力，提高数字文化供给精准性。当前，“银发族”等消费群体有着各自不同的文化消费特点，数字文化产业从业者要加强对文化消费需求的全方位研判，运用数字技术打造产业精准供给链，提供精准、多元、高品质的数字文化产品与服务。相关部门应进一步加大知识产权保护力度，激发文化企业生产动力。

其次，要聚焦发展不平衡问题，促进数字文化普惠发展。在提升城市数字文化消费活力和区域文化竞争力的同时，提升中西部地区尤其是广大下沉市场（三线及以下城市、县镇与农村地区的市场）的数字文化消费能力。加速农村地区信息基础设施建设，构建适合乡村特点的数字文化资源库，推动开发积极健康、人们喜闻乐见的文化产品。

第三，要优化消费环境，引导数字文化从业者恪守诚信原则，杜绝霸王条款、违法欺客。在商品售前、售中、售后的全消费链条中，相关平台、企业要依法承担相应的义务和责任，切实保障消费者合法权益，让消费者花的每一分钱，都能得到质价相符的好产品。

互联网高速发展的中国，数字文化消费市场前景广阔。期待相关部门共同努力，在数字文化产品的内容生产、业态模式、渠道传播和营销推广上下功夫，推动数字文化消费跑出加速度，释放新活力。

《 人民日报 》（ 2021年10月27日 19 版）