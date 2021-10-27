我宫颈癌疫苗获世卫组织认证

科技日报讯 （记者符晓波）记者近日从厦门大学获悉，由厦门大学和养生堂万泰生物旗下厦门万泰沧海生物技术有限公司联合研制的宫颈癌疫苗日前通过世界卫生组织PQ认证，成为中国第一支通过世界卫生组织PQ认证的宫颈癌疫苗。

PQ认证是世界卫生组织建立的针对抗艾滋病类药物、抗疟药、抗结核药、生殖保健药品、锌剂、流感类药品、抗病毒类药物、抗菌药物、原料药（API）、疫苗和检测试剂（RDT）等产品的评审程序。通过世界卫生组织PQ认证，意味着我国自主研发的宫颈癌疫苗获得国际认可，可参与联合国大宗公立采购，有望凭借“质优价廉”的特点，推广到更多国家和地区，惠及全球尤其是广大发展中国家的女性。

这款宫颈癌疫苗对相关宫颈癌癌前病变的保护率达到100%，对临床及病毒感染的关键保护性数据均高于或者等于两个进口疫苗，具有安全、有效、低成本、高产量等优点，也是国内唯一获批对于9—14岁女性仅需接种两针的宫颈癌疫苗。

厦门大学有关负责人介绍，厦门大学在宫颈癌系列疫苗研制方面拥有坚实基础和过硬能力。2002年启动研制的第一代宫颈癌疫苗（二价）已于2019年12月在国内上市，是首个国产宫颈癌疫苗，标志着我国成为继美国、英国之后，世界上第三个具备宫颈癌疫苗自主供应能力的国家。这款疫苗上市以来在国内广受欢迎，供不应求。福建省厦门市、山东省济南市等多个地区已将国产宫颈癌疫苗纳入了适龄女孩免费接种计划，并有更多省份和城市正在拟定国产宫颈癌疫苗免费接种方案。

据厦门大学透露，目前该校研制的第二代宫颈癌疫苗（九价）正在开展三期临床试验；全球首个第三代宫颈癌疫苗（二十价）已取得关键技术突破。