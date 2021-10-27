解决医养最后一公里难题 首个省级智能服务平台成立

科技日报讯 （记者俞慧友 通讯员严丽 曹璇绚）老龄化问题如何科技化应对？近日，由中南大学湘雅医院、国家老年疾病临床医学研究中心（湘雅医院）提供技术支持的“5G智慧健康养老”服务新模式，启动试点。同时，湖南省长沙县也率先启动了全国首个省级医养结合智能服务平台（以下简称医养平台）。

全国第七次人口普查数据显示，我国65岁及以上人口占总人口比重为13.5%，其中四分之三以上的人群处于“带病生存”状态，医疗和养老需求日益增加。

2018年，中南大学湘雅医院牵头，联合北京301医院等五家单位，共同开展国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”专项中的“医养结合支持解决方案研究”项目。

中南大学湘雅医院党委副书记、项目首席科学家胡建中介绍，该平台是国内首个打通“医—健—药—康—护—检—养—教”全链条全流程的“互联网+医养”信息平台，可提供老年人客户端、儿女亲情端、专业服务端、服务管理端、平台监管端等系列应用，同时中南大学湘雅医院还联手长沙县探索打造了赋能基层医疗机构的“5G智慧健康养老”服务新模式，为基层居家社区的老年人特别是高龄、空巢、失能等重点群体，在科学评估的基础上提供上门巡诊、精神慰藉、家庭病床等服务，解决医养“最后一公里”难题。

截至目前，医养平台已接入35种常见症状的智能化病史采集和预诊，25种常见疾病和传染病的社区居家移动快速检查检验，以及包含中医护理在内的十大类47种专科护理等数字化基层健康医养和健康教育服务。