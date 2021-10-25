凛冬来临之前，筑牢疫情防线

本轮疫情发生后，各地各部门快速激活应急指挥系统，着手做好社区防控、严格隔离防疫管理、核酸检测扩大预防、流调溯源等各项工作。从严落实常态化防控措施，做好应急处置的准备工作，同时秋冬季来临，这一重要的季节性因素，必须及时纳入各地疫情防控工作的考量范围。目前我国针对重点人群的加强免疫接种已经展开，正在研判是否需要扩大更多人群进行加强免疫。

国务院联防联控机制10月24日召开新闻发布会，介绍加强秋冬季疫情防控和做好疫苗接种有关情况。国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，此次疫情波及范围广，总体上看，目前疫情处于快速发展阶段，非旅行团的病例数量开始增加。预计随着风险人群排查和筛查工作持续开展，未来几天发现病例数将继续增多，疫情波及范围可能进一步扩大。（相关报道见A5版）

当前国内出现多点散发本土疫情，一周之内已波及11个省份，疫情进一步扩散风险仍在加大。此次疫情源头还在流调溯源中，而疫情传播链则是比较清晰的。截至23日报告的133例感染者中，106例与旅行团传播链有关，涉及13个旅游团或自驾游。由于潜在风险人员的跨地区流动性大、涉及省份较多，各地对疫情扩散风险需保持高度关注。

面对再次冒头的疫情，各地各部门已积极行动起来。当前疫情防控正处在关键时刻，北京市已对有感染者所在市旅居史尚在外地的进返京人员的“北京健康宝”进行弹窗提示，要求暂不进返京，北京马拉松赛也将推后举行。为了降低社会人员流动，甘肃省兰州市终止在兰游客的一切旅行活动，采取就地隔离、就地观察，集中进行核酸检测。陕西省即日起暂停旅行社组织跨省团队旅游，暂停旅行社接待跨省旅游团队。

本轮疫情发生后，各地各部门快速激活应急指挥系统，着手做好社区防控、严格隔离防疫管理、核酸检测扩大预防、流调溯源等各项工作。从严落实常态化防控措施，做好应急处置的准备工作，同时秋冬季来临，这一重要的季节性因素，必须及时纳入各地疫情防控工作的考量范围。

随着气温降低，全球疫情形势又严峻起来。近日，俄罗斯新增单日新冠确诊病例和新增死亡病例都创下疫情开始以来的新高，为了控制疫情，俄罗斯将全国放假9天。近期英国单日新增确诊病例接近5万例，达到该国7月份执行“解封”以来的最高数字。事实上，整个欧洲疫情形势都不容乐观，感染人数不断上升。北半球即将进入冬天，此时部分国家疫情形势再度急剧恶化，这种情况需要我们高度警惕。

霜降已至，天气渐寒。秋冬季节是呼吸系统疾病的高发季节，当前国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情在境内传播扩散。我国疫苗接种工作取得显著成效，但随着接种疫苗时间的推移，受种者的中和抗体水平在下降，保护效果在减弱。目前我国针对重点人群的加强免疫接种已经展开，正在研判是否需要扩大更多人群进行加强免疫。当前的综合研判，应充分考虑季节性因素这一变量，适时扩大加强免疫接种人群范围，扎紧“外防输入、内防反弹”的篱笆。

凛冬来临之前，我们必须做好准备，筑牢疫情防线。当前一些地区减少大型会议、论坛等聚集性活动，暂停跨省旅游，社区棋牌室等密闭场所暂停开放。相关活动何时恢复，不能仅依据本轮疫情发展，而是应着眼于今冬明春整体疫情波动情况而定。商场、超市、写字楼、居民小区等场所的问询登记、核实信息、测量体温等防控措施，也要长期严格要求，坚决避免流于形式。广大居民要树牢风险防范意识，强化个人防护，积极接种新冠疫苗，并根据实际情况主动参与加强免疫接种。

当前疫情形势复杂严峻，各地要把疫情防控作为首要任务，坚持快严准，迅速阻断病毒传播渠道。疫情再次来袭，迅速阻断病毒传播是当务之急，同时，当前的防控工作也是应对冬季可能出现疫情的起手式。着眼于今冬明春，着手于本次疫情，我们要打好抗疫持久战，打赢本轮疫情歼灭战，坚决维护人民群众身体健康、生命安全。（评论员 樊大彧）