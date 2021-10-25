能调整身形还能瘦脸？正骨没那么神

如今，不少上班族由于伏案时间过长，肩、颈、腰部都出现了不同程度的劳损。市面上一些正骨店宣称，通过传统正骨疗法，可改善肩颈腰腿痛，去除“富贵包”，还可调整身形，进行产后骨盆修复，甚至能徒手“整容”，使大脸变小脸、鼻梁变得高挺。

无需药物、手术就能解决多年顽疾，正骨疗法听上去十分神奇，一些明星也为其“站台”，展示它的疗效。“正骨到底有多神奇”“正骨有多重要”“做完正骨有多爽”等话题一度登上热搜榜，引发广泛讨论。

可是，正骨真有这么神吗？

可治疗骨折、脱臼等骨伤疾病

“中医里的正骨是通过推、拽、按、捺等手法，治疗骨折、脱臼等疾病。”天津中医药大学第一附属医院副院长赵强在接受科技日报记者采访时表示，正骨可使因骨关节损伤而变形的肢体恢复原位，因此正骨主要的治疗对象是由外力所致的骨关节和软组织损伤患者。

据了解，成年人的骨骼由206块骨头组成，骨与骨之间除了少部分用不动关节、软骨连接，大部分是以韧带连接起来的。“连接的地方并非固定不动，除了外力冲击，扭伤、退行性病变、长期运动劳损和一些不良姿势都可能引发骨骼错位或微错位。”赵强解释，“就像一辆车，开久了其零件会出现磨损、松动，零件位置会发生微小改变，人的骨骼也是一样的。”

当人体骨骼出现错位，就会压迫其周围的软组织，导致经络不通、气血受阻，引发疼痛。如果压迫到神经，就会导致身体相关部位麻木。当人体骨骼变形时，筋膜也会被牵拉发生形变，压迫脏腑器官，引起器官的功能性障碍，进而引发一系列健康问题。

中医正骨来源于中国古代且有2000多年的历史，强调“松筋、理肌、整脊”，注重“触诊”（也称“摸骨”），在人才培养上侧重经验相传。“目前，在公立中医医院的骨伤科，正骨这种治疗手段主要被用于治疗脱臼等骨伤疾病，一般不用来治疗颈椎病、调整身形。”赵强说。

并不能做到瘦脸、隆鼻

北京罗氏正骨传人、扶脊堂·扶脊九法创始人李炳辉从事正骨工作多年，他在接受科技日报记者采访时表示，民间中医正骨“正”的是全身所有的骨关节、肌肉、韧带、筋槽，主张将预热手法、点穴放松法和正骨疗法等手法相结合，通过一段时间的治疗，可改善肩颈腰痛，以及驼背、含胸、高低肩等体型问题，效果一般不错。

不过，针对目前市面上宣传的各种正骨疗效，李炳辉强调，不要过度神话正骨，正骨也不是万能的，是需要各种手法配合的。

比如，目前很火的徒手正骨瘦脸，一些商家称通过调整骨骼、缩小骨缝，就能打造V字脸、隆鼻。“这是绝不可能的，而且如果手法不专业还会造成伤害。除下颌骨、舌骨外，头骨中其余骨骼或软骨都被牢固地‘粘’在一起，彼此间不能活动。”李炳辉介绍，通过一些手法可能会消除脸部的水肿，让皮肤更加紧致，从而在视觉上感觉脸变小、鼻子变挺了，但效果不会维持很久。由于咀嚼习惯、地球重力等原因，瘦下去的脸、挺起来的鼻子，很快就会恢复如初。

“此外，像去除‘富贵包’、产后骨盆修复等，正骨疗法确实能起到一定作用，但不管什么治疗都不是一蹴而就的。要想保持下去，除了治疗，还需要改变日常生活习惯。”李炳辉说，比如假性长短腿，主要是由于长期身体倾斜、趴着写字或跷二郎腿等不良习惯，导致脊柱或骨盆向一侧倾斜造成的。通过正骨疗法可改善这一身形，但是如果继续保持这些不良习惯，治疗效果就会大打折扣。

虽然正骨属于中医的范畴，但也会借助影像学检查辅助治疗。“对于颈椎、腰椎类疾病，我们在治疗前都需要先看患者的X光片，因为有些疾病是无法通过正骨治疗的。”李炳辉解释，比如，肿瘤患者可能由于骨转移，在脊椎上形成骨破坏，该处就会出现疼痛。这种情况下，就不能对该部位施加外力，否则容易造成骨折，导致患者瘫痪。此外，像骨结核患者、孕妇、饮酒者也不能进行正骨治疗。

李炳辉表示，目前国家正在逐步规范正骨市场，根据目前相关政策文件的要求，推拿正骨、刮痧、拔罐等经营项目需在政府主管部门许可后才能进行。公众在选择时要擦亮双眼，切莫被打着“养生”“理疗”等旗号的无证机构蒙骗。（陈 曦）