“一刀切”的课后延时服务苦了谁

“双减”政策实施以来，各省（区、市）、各级各类九年义务教育中小学都在根据所属地方的具体情况，制定相关政策与措施。不少地方和学校已经摸索出不少成功经验，取得了不错的成效。但也有不少地方没有将中央和教育部的政策理解到位，采取了直接的、单一的，甚至是比较粗暴的方式，结果事与愿违。

笔者了解到，有些学校——特别是初级中学，在本地教育行政主管部门的统一要求下，不得不推行这样的做法：早上7点到校，晚上7点离校。这个离校时间是学校领导和教育部门领导经过多次协商，争取不上晚自习的情况下达成的。这样，学生在校时间接近10小时。

按照“双减”政策的相关精神，课后延时服务是不能搞“一刀切”的，是要根据地方特点灵活对待处理的，是针对有特殊情况、特殊要求的部分学生的。而部分学校的这个做法显然与相关要求大相径庭。

另外，有的学校全体学生在校，就要有更多的老师坚守工作岗位。本应原来晚6点可离校的老师，无法离校了。老师也有家庭，也有孩子，有些还有老人需要照顾。于是，一些被安排了工作的老师，孩子无人及时管理，老人无法及时照顾，家庭事务没法按时处理——晚上的一切都可能乱套了。

更糟糕的是学生的遭遇。本来延迟一个小时，在学校统一做作业，老师只是有针对性地做个别辅导，也是好事，但是，学校要求老师要面向全班学生做统一辅导——实际上，也不是学校愿意要老师搞统一讲授，而是有些家长不乐意，说你们学校搞延时服务，收了学生的钱，又不对学生做辅导，那怎么能行呢？于是老师讲了课，出了力，又不落好。学生在校没时间做作业，等晚上回家吃完饭再处理作业，做完作业的时间比“双减”之前更晚了。更有甚者，个别科目的老师还要布置超量作业——其实这种情况还是比较普遍的——学生的睡眠因此受到了严重的影响。学生看似整天没命地在学习，但效率如何，效果如何？

其实，家长也对目前的这个现状很不满意，主要原因是上面谈到的，学生一大堆的作业要等到晚上去完成。“双减”之前，晚上10点之前是能休息的，现在最快到了晚上11点。

有人说，那就下午早放学，晚上上晚自习。这个前面也提到了，学校和教育行政部门也沟通过，而且部分学校之前也尝试过。首先是安全问题。初中生不等于高中生，年龄、认知还是有差距的，安全防范意识比较薄弱。尽管学校三令五申，尽管家长千叮咛万嘱咐，实验学校的学生在上晚自习的时候，还是发生了交通意外，万幸的是后果不是很严重，但这是一记警钟啊！

于是，上晚自习的事，经学校领导和教育部门再三权衡，还是选择了放弃，改为下午放学后的延时服务了。

现在，问题又回到了一开始。关键点不在该不该搞课后延时服务，而在这个服务究竟该怎么搞。像这种“一刀切”做法不合实际。根本原因是相关教育部门和学校没能真正领会“双减”精神，没能真正认真调查研究，没能静下心来认真讨论、制订出一套符合实际、适合本地区不同学校、不同学生、不同老师、不同家长的方案来。

笔者希望：给“双减”正名，给学生减负，还教师正常的教学工作与生活，也有效缓解家长的焦虑心理，真正解决全社会所面临的问题。

（作者为甘肃省白银市景泰县第三中学教师）