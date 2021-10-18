手持对讲机、跛行的身影、急性子、大嗓门……在今年7月上映的影片《中国医生》中，以武汉市金银潭医院原院长、人民英雄张定宇为原型的角色令人印象深刻。在现实中，张定宇被同事称为“张铁人”。作为一名渐冻症患者，他一直奋战在抗击疫情的岗位上。

2019年12月底，作为传染病专科医院的金银潭医院，收治了几名不明原因肺炎患者。“我是一名共产党员、医院院长、临床医生，无论哪个身份，在这非常时期、危急时刻，我都没理由后退半步！”张定宇说。

刚开始，住院患者的咽拭子检测结果全部是阴性。病情没有好转，肺部CT异常，为什么没检测到阳性？张定宇怀疑病毒已通过下呼吸道进入肺泡。于是，他立即作出判断：“所有患者都做肺泡灌洗。”后来，科学家从分离样本中检测出了新型冠状病毒。

“生命至上！要克服一切困难，尽可能把患者接纳安置下来。”抱着这样的信念，张定宇带领医院全员，全力以赴，清空了一个又一个楼层，彻底消杀，紧急采购大量医疗和防护物资。

“搞快点，搞快点，这个事情一下都等不得，马上就搞！”虽然行走有些不便，但张定宇总是一路疾走，出现在医院各个区域。

张定宇每天都在与渐冻症作斗争。他说：“我不能延长生命的长度，但可以让生活更丰满！”在武汉保卫战中，他带领全院医务人员救治了2800余名新冠肺炎患者，用自己的生命守护患者的生命。