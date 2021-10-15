医患之间应当多一些理解和体谅（养生杂谈）

国庆期间，一则新闻冲上热搜——山东威海一名女医生凌晨4点多下班回家开始化妆准备结婚，被周围人调侃“抽空结个婚”。在为她送上祝福的同时，网友们纷纷表示心疼我们的医护人员。

近年来，类似的新闻并不鲜见：四川达州一位医生在连续两周每天多台手术后，站着睡着摔倒并磕断了两颗门牙；陕西西安一名医生半夜做完手术后又饿又渴又累，“豪饮”一瓶葡萄糖水补充体力；海南一位妇产科医生在术中下肢突然失去知觉，用尽全身力气坚持完成手术，胎儿顺利降生后，她却浑身瘫软被抬下手术台……

这些新闻让更多人读懂了医护人员的辛苦，也从侧面反映出医护行业的职业特点。根据中国医师协会发布的《中国医师执业状况白皮书》，医师每周平均工作时间在50小时左右。工作时间长，忙起来甚至顾不上吃饭、喝水，是不少医护人员的真实写照。因此我们在日常就医时应该多一点体谅和理解，医生也是普通人，累了需要休息，饿了需要吃饭。在医疗资源相对紧张的现实下，医生或许无法时刻保持最好的状态对待每位患者，但无论有多大的理由和情绪，都不能使用暴力伤害医生，这应当成为文明社会里每一位公民的共识和底线。

近年来，中国医患关系总体趋好，但暴力伤害医务人员、扰乱医院安全秩序依然时有发生。日前，国家卫健委等八部门联合印发《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》，要求逐步构建系统、科学、高效、智慧的高水平医院安全防范体系。这将进一步维护正常医疗秩序，保护医务人员人身安全，为医患双方营造良好的诊疗环境。

保护我们的白衣天使，构建安全防范体系固然必要，但也应进一步思考，本是命运共同体的医患双方，关系何以如此紧张？

一段时间以来，医疗技术的发展进步和形形色色的医疗广告，将不少人引入了医疗万能与康复完美的误区，不恰当地拉高了公众对医学的功能、治愈率、康复程度等方面的期许。实际上，虽然现代医学发展一日千里，但对于人类疾病来说，医学仍是有限的技术，无法包治百病。如果患者认定医生就应该治愈自身的疾病，一旦医生没有达到患者的治疗目的或预期，患者就会大失所望，甚至怀疑医护人员无能和失职，很多医患矛盾由此产生。可见，患者需要尊重医学的局限性和不确定性，客观对待医疗潜在的风险，医患关系才有良好发展的前提。

话说回来，医生也要多换位思考，理解和体谅患者面对疾病的无助和恐慌。有位医学教授曾说：“病中的治疗窗口是狭小的、转瞬即逝的，药物的效应是有限的、随时间而递减的，而情感抚慰的天地是宽广永恒的。”传统的医学教育多注重医学专业技术的培养和知识的传授，在医学人文关怀精神上相对欠缺，常常忽视医患沟通技巧的培养。事实上，好医生虽然不能彻底消灭疾病和战胜死亡，但能让病人在面对疾病与死亡威胁时依然感受到关爱和温暖。以心交心，何愁医患关系不和谐？

无法忘记，当新冠病毒突袭之时，医务工作者白衣为甲，逆行出征，用血肉之躯筑起了阻击病毒的钢铁长城。作为亲历并见证这段历史的中国人，我们都能切身感受到医务人员的大爱与担当。尊重并保护医护人员，就是保护我们自己，多一点相互理解和体谅，才能让和谐的医患关系形成良性循环。