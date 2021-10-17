北京470余家门诊提供流感疫苗接种

近期冷空气来袭，本市气温断崖式下降，昨日，市疾控中心发布温馨提醒，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，请广大市民及时接种流感疫苗。自9月22日起，全市已陆续启动470余家预防接种门诊，向市民提供流感疫苗接种服务。

市疾控表示，秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，且全球新冠疫情仍处于高位，今冬明春按照季节性特点极易出现流感与新冠等呼吸道传染病叠加的情况。根据近期本市流感监测数据显示，全市二级以上医院监测流感样病例的人数和呼吸道标本病原学监测阳性率与去年同期相比，均已开始上升。

接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。自9月22日起，全市已陆续启动470余家预防接种门诊，向市民提供流感疫苗接种服务。截至10月15日，全市已有70万人次完成流感疫苗接种，包括35万60岁以上老年人和19万中小学生。流感疫苗接种工作正在有序进行，本市出生日期在1961年12月31日之前的京籍老年人，可由村/居委会组织，在约定时间段凭本人有效身份证或社保卡去接种门诊免费接种。在京中小学校、中等专业学校、技工院校学生以及来京就读的外地、外籍学生，都可以免费接种流感疫苗；近期本市正在开展中小学生的免费集中接种，请家长留意学校下发的接种通知，配合学校完成接种，以保障学生身体健康。

另外，有接种需求的市民，都可以提前向接种门诊预约疫苗，请按照预约时间前往接种。