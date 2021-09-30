海乐苗流感疫苗上门接种服务落地呼和浩特

眼下天气转凉，流感等呼吸道疾病进入高发期，接种疫苗是预防流感最有效的手段。为方便呼和浩特市一些偏远乡村老人及时接种流感疫苗，9月30日，海尔生物旗下海乐苗联合呼和浩特市新城区毫沁营乡卫生院，将预防接种车开进新城区豪沁营镇哈拉更村，为村内老人提供流感疫苗上门接种服务。

专家介绍，当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，流感可与新冠同时流行，并增加新冠感染风险，及时接种流感疫苗十分重要。但在以往接种模式下，人们只能抽时间前往指定门诊接种，这对于身处偏远农村的老人来说，不仅出行不便，舟车劳顿及长时间排队等对体力也是项挑战；而对上班族而言，无论自己还是陪家人接种，都需承受请假误工等诸多烦恼……

海乐苗预防接种车带来的流感疫苗线上预约上门接种服务则解决了上述难题。30日上午，在哈拉更村，一支由毫沁营乡卫生院医护人员和海乐苗预防接种车组成的移动接种服务队正在进行接种工作，村中老人们有序受种疫苗。“年纪大了免疫力不好，天冷就怕得流感，想打疫苗预防，腿脚不好又没法自己去，正好得知毫沁营乡卫生院和海乐苗有上门接种的服务，就通过乡医进行了预约报名。”刚刚打完疫苗的王大爷高兴地说。

据了解，哈拉更村是海乐苗流感疫苗上门接种服务在内蒙古的首站。后续，居民有接种流感疫苗的需求，可通过关注“海乐苗健康”公众号或“呼和浩特市新城区毫沁营乡卫生院”公众号进行线上预约，按照程序审批通过后，预防接种车会根据居民选择的时间、地点“上门”接种。车上有完善的接种流程智能方案，配备了专业的医护接种团队，接种全流程安全规范，省时省力省心。

“老人、孩子都属于流感高发群体，需及时接种流感疫苗保障生命健康。但一些老人行动不便、孩子需家长陪同等，给流感疫苗接种带来了一些不便。这次我们启用海乐苗预防接种车，也是看中了它能突破地域限制，灵活部署，科学规范，不仅是进村进社区，像养老院、学校、企业等单位也能随需随到、上门服务。”呼和浩特市新城区毫沁营乡卫生院院长贾永平表示。

事实上，不止是村庄、社区及养老机构的老年人群体，这种线上预约、上门服务的流感疫苗接种方式也适用于各种场所的集体接种，为学生、上班族及一些有隐私需求者带来便利高效的接种体验。目前，海乐苗上门接种所带来的这种便捷、安全、高效的服务体验已面向儿童、成人等全人群开放，并将拓展到百白破、乙肝等全品类疫苗接种中。此后将以呼和浩特新城区为原点向外辐射，为更多群众带来便捷的接种体验。

据了解，作为上门接种模式重要载体的海乐苗预防接种车，是由海尔生物并联生态方共创而成，运用物联网、5G、大数据等技术，可实现疫苗数字化预防接种管理，保障接种信息的准确性和实时性。在进驻呼和浩特打造流感疫苗上门接种服务之前，海乐苗预防接种车就已充分发挥其“可全天候、全路段、全机动作业的优势”，服务北京、上海、湖北、山东等全国29个省份的3000多家机构和500多万群众接种新冠疫苗。