江泽飞：原研创新药助力我国乳腺癌治疗迈进新时代

健康中国行动推进委员会在2019年发布《健康中国行动（2019—2030年）》，将“癌症防治行动”列为十五个专项行动之一。众所周知，“乳腺癌”是常见癌症之一，在每年全球癌症新发病例中，乳腺癌已位居第一位。随着中国原研药物的崛起，乳腺癌领域诊疗技术与理念也有了重大突破。

精准治疗理念得以应用

“要改变传统生命不息、抗癌不止的理念，要做好分类，采用在病人不同阶段选择不同药物的方式，进行精准化诊疗。” 解放军总医院肿瘤医学部副主任、中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长、秘书长江泽飞阐释说，乳腺癌要强调分类治疗，比如HER2阳性乳腺癌，20年前无抗HER2药物可用，如今已有曲妥珠单抗、帕妥珠单抗等一批药物陆续应用于临床治疗，为未来HER2阳性乳腺癌的诊疗带来了新的发展空间。再比如三阴乳腺癌病人，不会把三个阴性都混在一起，而是在以化疗为主体的情况下对病人所患病种进一步细分，有的采用靶向治疗、有的采用联合免疫治疗，有的选择新药物进行治疗，这是目前公认的治疗理念。

除此之外，更应该强调的是分线治疗，即在一线治疗、二线治疗中所用药物会有不同。而且对病人的实际情况进行区别用药，治疗手段会更精确。在临床研究项目中，病人入组参与的临床研究需要经过严格的伦理审批，“我们病房现有个HER2阳性乳腺癌病人，十年前入组免费参与了一个一线治疗临床研究项目，七八年时间疗效显著，后又参与了二线治疗项目，又平安度过了五年，治疗效果非常好。”但江泽飞同时也表示，临床研究的数据只代表总体数据，与个体治疗效果关系不大，作为临床医生，最重要的是给予每个病人最优的治疗方案，解决其本人的临床问题。要达到这样的治疗目标，需要临床医生对手术、放疗、药物、靶向、免疫等各项治疗手段非常熟悉，才能帮助病人找到最适合的治疗方案。

从仿制到创新，中国原研药突飞猛进

医药产业是“中国制造2025”和战略性新兴产业的重点发展领域，关系国计民生，是健康中国建设的重要基础。2015年8月，《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》发布，标志着我国药品审评审批改革正式启动，在这六年来，我国药品审评审批效率问题有了极大改善。江泽飞教授表示，过去每一两年才出一个新药，现在一年新药的研发量平均七八个，甚至高达十几个，我国原研药迎来了蓬勃发展的好时代。目前，我国既引入国际产品，又积极研发本土新药，既促进了我国新药临床研究，又加快了让患者用上新药、好药的速度。

“肺癌、乳腺癌、前列腺癌等国际大瘤种相关的药物研发起步较早，我们在很长一段时间都是处于学习和跟随阶段，由仿制到创新也经历了漫长的发展历程，在乳腺癌领域，由开始参与国际研究，到如今有了自己的药物并进行临床研究设计，走上国际舞台分享成果，可以说起步虽晚，但后来居上。”江泽飞介绍说。

《CSCO乳腺癌诊疗指南2021》助推“健康中国”行动

《CSCO乳腺癌诊疗指南2021》的发布与更新，得到了乳腺癌领域中国专家们的共识。谈及CSCO诊疗指南的发布，江泽飞认为，“中国的问题应该由中国的医生去解决，像食管癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌、肺癌等此类的中国高发且难治愈的瘤种，应该提高其治愈率，才能越发接近健康中国的目标。”

13年前，我国黑色素瘤郭军教授率先牵头领导完成了黑色素瘤治疗指南，形成了第一个中国临床肿瘤学会（CSCO）专家共识，从此摆脱了采用国外指南的版权限制，中国医生开始有了属于自己的规范化治疗指南。

2017年，中国临床肿瘤学会（CSCO）开始着手组织乳腺癌、肺癌治疗指南，至今为止已经有31个肿瘤治疗指南发布。江泽飞指出，中国本土化指南呈现两个特点：一是把国外先进药品及治疗手术纳入其中的同时，也把国内产品的应用包括进来。二是依托国家“健康战略”的目标，关注县域医疗水平，针对基层医疗组织相对落后的治疗手段也有了相应的规范化诊疗方案。因此我国本土化指南更具有代表性和广泛性。

9月26日，在CSCO学术年会创新诊疗专场中，由江泽飞牵头的PHENIX研究进行了长期总生存结果的发布。他表示，用自己的产品进行自己的设计，快速完成研究并把结果数据分享至国际，是一件非常自豪的事情。但他也同时提出，临床研究的根本在于以病人需求为导向，为病人有药有用、用得上、用得起这一目标而服务。与广泛数据的研究相比，单个病人利用最优的医疗方案来解决他的临床问题才是每个医生最应关心的问题。