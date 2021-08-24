陈凯先院士：我国生物医药发展呈现出新格局、新态势

人民网北京8月24日电 （记者杨迪）“我国新药研发呈现出新的发展面貌，与过去相比，前进了一大步，上了一个大台阶，实现了跨越式发展。”近日，在人民网·人民健康主办的“发挥企业创新主体作用 强化药品科技创新支撑”主题研讨会上，中国科学院院士、重大新药创制国家重大科技专项技术副总师陈凯先介绍，从国际第三方评价来看，我国新药研发水平已经从国际上的第三梯队跻身第二梯队。

“经过数十年不懈努力，我国新药研发能力显著提升，新药研发数量迅速攀升。”陈凯先认为，近年来我国新药研发处于 “集中爆发”状态，在国际新药研发的“总盘子”中已占据一定的地位和份额。不但新药研发数量快速增长，而且新药研发科技水平也明显提升。我国研发的部分新药在美国等发达国家获批上市，被列入“快速审评”，获得了国际上的良好评价。

陈凯先介绍，在国家大力推动下，我国的新药研发格局发生了重大变化，越来越多的企业走上以创新驱动发展的道路，龙头骨干企业和创新型企业每年投入大量资金用于新药研发。在我国近年获批上市的创新药中，相当大的比重是由企业研发出来的。企业已经逐步成为我国新药研发领域创新的主体和投入的主体。

回顾走过的历程，陈凯先强调，我国新药研发之所以能快速发展，归根结底得益于众多创新要素的汇聚，初步形成了良好的创新生态环境，其中包括人才、资本、特别是有利于创新的政策环境等。

陈凯先介绍，在快速发展的形势下，我们也清醒地看到，虽然我国创新药数量大幅增长，但原始创新不足，研发的新药虽然拥有自主知识产权，但所依据的靶点和作用机制往往不是由我们首先发现的，是在别人开辟的赛道里创新。因此，在新药研发方面，不但要有创新的药物，还要有更多的原始创新，争取在药物靶点和作用机制方面取得若干创新突破，能够在一些疾病治疗领域开辟新的前沿和方向，开辟新的赛道，引领创新发展。

“做原始创新比起在已知作用靶点、作用机制上研发新药要艰难得多，不仅耗费时间长，投入资金大，而且要承担更大的失败风险。这既需要资本市场有更加理性和长远的投资眼光和策略、足够的耐心和支持，也需要国家加大政策引导和支持，加强基础研究与药学研究之间的转化衔接，避免基础研究成果停留在纸上。”陈凯先说。