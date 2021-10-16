新方法能减轻抗生素治疗副作用

近日，一个由德国科学家领导的国际研究团队分析了144种抗生素对人体常见的肠道细菌的影响，提出了一种新方法，可减轻抗生素治疗对肠道微生物群的负面影响。相关成果发表在近日的《自然》杂志上。

人体肠道内有一个由不同类型的微生物和许多病毒组成的复杂群落，它使人体能够更有效地利用营养，并防止病原菌在肠道内黏附定植。抗生素有助于治疗细菌感染，但同时也会损害有益的微生物群。这种“附带损害”通常表现为胃肠道不适、复发性艰难梭菌感染、相关的过敏以及代谢、免疫或炎症疾病。

欧洲分子生物学实验室资深科学家提帕斯博士说：“到目前为止，人们对各种抗生素对肠道微生物群落个体的影响还不甚清楚，我们的研究对了解哪些类型的抗生素以何种方式影响哪些类型的细菌具有重要意义。”

在早期研究基础上，该团队研究了144种抗生素中的每一种如何影响肠道中常见的27种细菌的生长和存活。他们确定了特定抗生素对细菌菌株浓度的影响，涉及800多种抗生素和菌株组合。实验表明，两类常用的抗生素，四环素类和大环内酯类抗生素，不仅可以阻止细菌生长，还会导致它们的死亡。这可以解释一些患者在抗生素治疗后肠道微生物群发生的深刻变化。

研究小组进一步提出了减轻抗生素对肠道微生物群负面影响的方法。他们将红霉素或强力霉素等抗生素与近1200种药物结合，最后发现了几种可以保护这些肠道细菌的非抗生素药物。后续实验表明，这种方法也适用于天然微生物组。他们证明了红霉素与解毒剂的组合减弱了小鼠肠道中某些类型肠道细菌的流失。

研究人员还需要进一步的研究来确定解毒剂的最佳组合、剂量和配方，并排除对肠道微生物群可能产生的长期影响。未来，这种新方法可以帮助保持肠道微生物群健康，减少抗生素对患者的副作用，而不会影响抗生素的有效性。（记者李山）