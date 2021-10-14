沈琳：肿瘤治疗之路需要跨学科跨界协同开拓

消化道肿瘤一直是我国肿瘤治疗领域的重要课题。北京大学肿瘤医院副院长沈琳教授表示：“为实现‘健康中国2030'的目标，开拓肿瘤治疗创新之路，延长肿瘤患者生存时间，提高肿瘤患者的生活质量，需要多学科、各界人士的多方努力”。

沈琳教授表示，内镜是胃癌筛查的金标准，胃镜检查结合组织病理活检是诊断胃癌最重要、最可靠的方法。该检查不仅能直视黏膜病变，还能直接取病变部位进行组织病理活检，对早期胃癌筛查的准确率高于其他筛查方法。但我国在早期发现胃癌的人数不到15%。我国人口众多，地域广阔，普及胃癌筛查存在难度，人群接受度也比较低。结直肠镜检查被认为是结直肠癌筛查最有效的检测手段。肠镜筛查是规避肠癌的有效途径。另外，针对结直肠癌相关的甲基化DNA标志物检测，也有助于实现早诊早治以及肿瘤的复发监测。在食管癌早筛方面，主要有内镜检查并进行活检、脱落细胞学、组织标志物及血清肿瘤相关自身抗体检测等手段。

她同时表示，我国消化道肿瘤的早期诊断率仍然比较低，主要因为消化道肿瘤的发生与生活习惯、饮食习惯密切相关，人们早诊早治意识不高。因此定期检查、规律饮食和有效的科普宣传提高肿瘤早诊早筛意识尤为必要。

沈琳在回顾过去一年消化道肿瘤领域的发展时表示，我国在免疫治疗方面经历了更多探索，但突破发展瓶颈后便势如破竹，取得了一系列耀眼的国内外成果。近两年我国在消化道肿瘤个体化治疗、精准治疗方面也有持续性的突破。

支撑医学专家开展临床研究的基石是中国原研药物的发展。沈琳介绍，在药物创新中，发现靶点是关键一环，这需要临床医生和科学家的密切合作。同时寻求更多技术创新，降低药物成本，惠及更多中国患者，也需要药物研发人员做出更多努力。

最后，沈琳教授表示，原研药物创新要根据临床上发现的新问题提前布局，临床研发应该更贴近中国国情和国内患者需求，虽然目前中国原研药发展体系尚不成熟，研发时间较长，但临床医生、药企、研发人员等均冲锋在一线营造了蓬勃向上的研发氛围，今后也将会紧密合作，持续探索，脚踏实地为实现健康中国的目标而努力。