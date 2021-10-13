胃癌侵袭转移调控机制 有了新研究成果

近日，兰州大学第一医院（以下简称兰大一院）普外科团队在胃癌侵袭转移调控机制方面取得新的研究成果，该研究阐明了BAG4在胃癌细胞侵袭转移中的作用和分子机制，有望成为胃癌潜在的预后标志物和治疗靶点。研究成果近日发表于《癌症快报》。

胃癌是全球最常见的恶性肿瘤之一，流行病学调查结果显示：我国胃癌发病人数占全球发病总数的46.8%，死亡人数占全球总数的47.8%。侵袭转移是胃癌细胞的主要生物学特征，也是造成胃癌患者死亡的主要原因之一。然而，胃癌侵袭转移的分子机制至今尚未完全明了，也没有特异性高的肿瘤标记物。

目前，胃癌诊断的“金标准”是做胃镜取活检，但是还没有无创的、能够动态检测病情变化的手段。因此，迫切需要深入了解其潜在的分子调控机制，这对制定更有效的防治策略具有重要意义。

兰大一院普外科团队研究发现BAG4在胃癌组织中高表达，其表达水平与胃癌患者的T分期、淋巴结转移、肿瘤大小及不良预后呈正相关。

同时，他们还通过196例临床标本以及体内外实验结果证实BAG4促进胃癌细胞的侵袭转移。（记者颉满斌）