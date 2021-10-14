北京安定医院数字医疗科研成果转化落地

10月13日，“孤独症谱系障碍筛查与辅助诊断系统”发布会在首都医科大学附属北京安定医院召开。首都医科大学附属北京安定医院院长王刚，儿科副主任医师陈旭，清华大学无障碍发展研究院执行院长邵磊，孤独症项目学术负责人徐紫薇，北京正在关怀科技有限公司（恩启科技）CEO王伟，副总裁吴佳睿出席本次活动。

据悉，“孤独症谱系障碍筛查与辅助诊断系统”是孤独症早期筛查系统，是由首都医科大学附属北京安定医院、清华大学无障碍发展研究院、北京正在关怀科技有限公司（恩启科技）联合研发的AI数字诊疗系统。该系统基于图像、音视频中的人脸和人体行为AI检测比对技术，根据孤独症预警行为特征的定位、属性识别和比对分析，生成早期风险筛查报告，帮助医疗专业人员开展快速精准的孤独症谱系障碍儿童筛查及诊断，降低早期筛查成本，助力孤独症谱系障碍的“早发现-早诊断-早干预”全流程管理，有效提升康复干预效果。

目前，本系统已启动大规模、多中心临床研究，研究将为孤独症的早期筛查和诊断提供强有力的支持，为开展孤独症的大规模流行病学调查，儿童健康保健普筛提供技术支持。

孤独症谱系障碍筛查与辅助诊断系统发布会合影（受访者供图）

合作三方充分发挥各自在医疗、科研、康复和数字化建设等方面的优势，共同搭建孤独症（自闭症）早期筛查网络，在AI应用、数字医疗、家庭康复等方面开展了深度研究与科研转化，并促进临床应用。

未来，北京安定医院、清华大学无障碍发展研究院、北京正在关怀科技有限公司将继续积极开展跨学科科研合作，推进“数字医疗”“精准医疗”“智慧医疗”研究成果的落地，健全“互联网+医疗健康”服务体系，推进“互联网+”人工智能应用服务，为优化服务流程、提高服务效率、创新服务模式和管理模式提供了有利条件，不断推动医院诊疗技术、服务能力和管理水平迈向新台阶。