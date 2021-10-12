原标题：《瞭望》刊发文章：习近平总书记的尊老敬老情怀

新华社北京10月11日电 10月11日出版的《瞭望》新闻周刊第40-41期在权威栏目——“治国理政纪事”专栏中刊发了记者陈燕采写的报道《习近平总书记的尊老敬老情怀》，记述习近平从地方到中央一以贯之的尊老敬老理念，展现习近平总书记的尊老情怀、敬老实践、爱老风范、助老部署。摘要如下：

九九重阳。在中国人的价值观中，孝亲敬老，是善德之先。

“古人讲，‘夫孝，德之本也’。自古以来，中国人就提倡孝老爱亲，倡导老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼。我国已经进入老龄化社会。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，关系社会和谐稳定。”2019年春节团拜会上，习近平总书记这样讲述他心中的“孝”与尊老敬老传统美德。

习近平总书记的书架上摆放着两张照片：一张是他推着轮椅上的父亲习仲勋，和家人走在一起；另一张是他牵着母亲齐心的手，陪她散步。尽管公务繁忙，每当有时间和母亲一起吃饭，饭后习近平都会拉着母亲的手散步，陪她聊天。

小孝孝于家，大孝忠于国。敬老尊贤，习近平总书记一直身体力行。

1984年12月7日，时任河北正定县委书记的习近平第一次在《人民日报》发表署名文章，主题就是尊老。

上世纪80年代，习近平在正定工作期间，只要不出城关就骑自行车，而把正定县委仅有的一辆212吉普车配给了老干部使用。

……

担任总书记后，在赴地方考察中，习近平一次次走进乡村、社区、养老机构和养老服务站，与老人们亲切交流，叮嘱要给予他们更多关心。

身体怎么样？医疗保健怎么样？饭菜可不可口？住在这里交多少钱？对敬老院的服务和生活满不满意？……习近平总书记关心的每个问题，看似细小，却都是关系着老龄事业发展的大事。

出台推进养老服务业纲领性文件，建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，印发到本世纪中叶我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件……党的十八大以来，在习近平总书记的亲自部署下，一整套面向未来的“中国式”养老方案清晰可见。

夕阳无限好，人间重晚晴。

习近平总书记“老吾老以及人之老”的尊老敬老情怀，给全党作出示范，带动全社会形成良好风尚，让孝亲敬老这一中华传统美德滋养亿万中国人的心灵，着力使全体老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，安享稳稳的美好与幸福。

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