比试掰腕子？先掂量下自己缺不缺钙

近日，北京急救中心调度指挥中心调度医生葛书萌凌晨时接到一年轻患者呼叫120救护车，诉其手臂可能发生了骨折。通过调度员细致询问得知，患者与朋友做掰手腕的游戏，忽然听到手臂“咔嚓”一声，随后手臂出现畸形，疼痛、活动受限。

救护车到场后，急救医生现场处置后将患者送至就近医院就诊，经过医院的专业检查，患者确诊手臂骨折。

医生介绍，掰手腕本是茶余饭后常见的娱乐项目，但却需要量力而为。当肌肉的力量超过骨骼承受的物理极限，它就会断裂。且这种较量掰手腕引起的骨折往往是螺旋式骨折，大部分是由于突发暴力性扭转所致。

在此北京急救中心提示：现在的很多年轻人工作压力大，生活作息时间紊乱，黑白颠倒，饮食也不规律，还缺乏锻炼，这样的生活方式极易导致骨质疏松。大家要规律饮食，多喝牛奶，晒太阳，加强锻炼，赋予自己强健的体魄，为娱乐打好安全基础。

年轻人也容易骨质疏松？加倍补钙还能“抢救”一下吗？钙是人体必需的营养素，不仅是构成机体的重要组成部分，也参与机体内各种生理过程。不过，盲目的补钙却要不得。

特别是保健品市场上五花八门的补钙产品，让人挑花眼，加上宣传效果的渲染，很容易导致盲目使用。北京市疾控中心慢病所的专家提醒公众，过量补钙，不仅是一种浪费，也会对健康产生不良影响。短期内口服过多的钙，容易加重胃肠负担，导致便秘。长期的高钙尿症，增加泌尿系统形成结石的机会。血钙浓度过高，容易沉积在内脏或组织中，进而影响视力、心脏功能，加重血管硬化等。德国一项针对35-64岁女性的研究显示，过量补钙可能导致心脏病患病风险翻倍。

对于婴幼儿，过量补钙也会产生严重后果。不仅影响宝宝食欲，影响其他营养物质的吸收利用，还会影响长骨的发育，导致身高受限。而且，人体内钙过高会导致磷含量下降，而磷是参与大脑活动的重要物质，继而产生严重后果。

据了解，一般来说，对钙的补充，食补会比药补更安全。食物中除了牛奶含钙量较高之外，豆类、坚果、绿色蔬菜、海产品如鱼、蟹、虾皮等，都含有丰富的钙。还应保证适量蛋白质的摄入，有利于钙的吸收和利用。此外，还应进行适当的户外活动，接受一定量的阳光照射，以提高维生素D的量，协助钙的吸收。适量的运动也有益于骨量的增加，减少骨骼钙的丢失。对于成年人来说，还应不吸烟、少饮酒，少饮咖啡。

而婴幼儿1-6个月时，胃肠道很脆弱，母乳是最佳的获取钙的渠道。6个月后添加辅食，应注重从膳食中获取足够的钙。要避免补钙制剂的滥用，如需使用，一定要在医生的指导下进行。

文/本报记者 李洁