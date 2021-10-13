智慧养老需强化服务能力建设

以“互联网+养老”为核心的智慧养老，代表着未来养老服务的发展方向。那么，什么是智慧养老？福州大学社会学教授、省老年学学会会长甘满堂介绍，智慧养老是指利用现代互联网信息技术，如互联网、物联网、移动计算等，围绕老年人的生活起居、安全保障、医疗卫生、保健康复、娱乐休闲等方面需求，为老年人提供生活服务和管理，对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，实现技术与老年人的智能交互。

智慧养老能为老人提供哪些服务？甘满堂表示，智慧养老作为综合信息技术服务，主要提供三类服务：一是即时解决养老需求与服务供给的匹配问题，如建立养老信息化平台，建立老年人养老服务需求大数据库，整合各类养老服务资源，形成养老服务供应网络体系；老人或家庭则配备具有一键呼救等功能的终端设备，随时呼叫养老服务上门，实现养老服务供给方、养老服务直接提供方、老人及家属的无缝对接，提高服务效率。二是主动发现老人养老问题，及时提供解决方案，如通过老人家里所装备的监控设备，主动发现老人身体健康问题，及时向相关方发出预警，解决空巢老人居家养老风险问题；监督养老服务过程所存在的问题等，养老服务机构和企业可以及时了解到老人及家属对服务的评价和反馈，从而补短板、强弱项，改进服务，提高服务质量和水平。三是可以提供即时直接服务，如通过信息与自动化技术相结合，打造家政服务机器人、失能老人照顾机器人等，解决服务人员短缺与服务不专业等问题。

“智慧养老不是指某个智能设备，也不是指一系列智能设备的物理集成，而是通过信息化、智能化的手段，为老年人提供养老服务，其本质是服务而非产品。”甘满堂提醒，在智慧养老服务快速发展的同时，也存在服务能力不足等问题，应引起重视。

他认为，当前推进智慧养老服务主要存在四个方面问题，即线下资源与线上资源不匹配问题，普遍存在线下服务人力资源短缺；信息平台存在重复建设，各级或各机构养老信息平台不能实现信息与服务共享；部分老年人不会使用智能终端设备，妨碍智慧养老服务的推广；智能服务机器人研发还处于实验室阶段，无法提供无人照顾服务。

针对线下资源与线上资源不匹配问题，主要表现在养老服务人力资源紧缺，尚未组建起与智慧养老相匹配的专业人力资源队伍，既缺少专业护理人员，也缺乏志愿服务人员，其中原因与行业待遇、择业观念相关，政府部门应加大引导。他建议，对于专业服务人员队伍建设，要强化专业技能培训、职业精神教育，提高职业待遇；对于志愿服务人员，可以通过城乡老年协会规范化建设等办法来解决。

甘满堂建议，针对信息平台存在重复建设，各平台不能实现信息与服务共享的问题，需要加强信息平台在各级行政区域内的共享度，加强线下服务资源的调配。针对老年人不会使用智能终端设备，设备提供厂家要尽量将设备操作“傻瓜化”处理，降低老年人操作使用的复杂度，同时加强对老人数字化产品使用培训，以增强老年人适应数字化、智慧化时代生活能力。此外，有关厂家需要加大老人生活照顾机器人设备的研发力度，争取早日批量化生产，让更多普通老人受益。