国家药监局责令停止经营“艾肤宝百草药王玉颜美肌日霜”等化妆品

人民网北京10月11日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为保障公众用妆安全，净化化妆品市场，国家药监局近日发布关于停止经营标示名称为“艾肤宝百草药王玉颜美肌日霜”等化妆品的通告。

根据通告显示，针对化妆品不良反应监测、监督检查发现的问题，国家药监局责成浙江、广东、四川省药品监督管理部门对标示名称为“艾肤宝百草药王玉颜美肌二合一”“艾肤宝百草药王玉颜美肌三合一”“艾肤宝百草药王玉颜美肌五合一”的套盒产品以及套盒内标示名称为“艾肤宝百草药王玉颜美肌日霜”“艾肤宝百草药王玉颜美肌晚霜”“艾肤宝玉颜美肌补水保湿霜”“艾肤宝玉颜美肌保湿洁面乳”“艾肤宝玉颜美肌透亮精华素”的化妆品进行调查。经查，目前在市场上销售的上述化妆品未经注册或者备案。

国家药监局要求各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录情况，发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。